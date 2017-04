Kevin Durant regresará el sábado con Warriors

Golden State ha agendado el sábado en casa contra los Pelícanos de New Orleans como el día del retorno de Kevin Durant, siempre que el delantero no experimente retroceso en su recuperación de una torcedura en la rodilla izquierda.

La información la publicó ayer ESPN, de acuerdo a lo informado por una fuente, quien dijo que Durant ha tenido una excelente recuperación desde que sufrió una torcedura del ligamento anterior cruzado y un lesión en la tibia, algo que lo tiene programado para jugar en los últimos tres partidos de los Warriors en la temporada regular.



ESPN reportó la semana pasada que las tres fechas finales de los Warriors - el sábado contra New Orleans, el 10 de abril contra Utah y el 12 de abril contra los Lakers de Los Angeles - habían surgido como las ventanas más probables para el regreso de Durant a la alineación.



El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, confirmó el domingo pasado que Durant iba a estar definitivamente fuera de juego para los dos primeros partidos de Golden State en esta semana: hoy contra Minnesota y en la visita de mañana a Phoenix.



Se espera que el equipo publique una actualización oficial sobre el estado de Durant en algún momento después de esos dos juegos. “Esperemos que podamos tenerlo para un par de partidos de la temporada regular”, dijo Kerr, quien confirmó que Durant jugará bajo una restricción de minutos cuando vuelva. “Veremos lo que dice el personal médico, no estoy preocupado por incorporarlo porque él ha estado con nosotros toda la temporada y encaja desde el principio”.