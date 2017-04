Ve referéndum como salida justa en Venezuela

04/04/2017 12:00 AM - Iván Féliz

VENEZUELA. La Fuerza Nacional Progresista expresó que solo una fuerza nacional que priorice la celebración de un referéndum revocatorio, realizado en condiciones justas y transparentes, asegurará una salida adecuada a la grave crisis política venezolana. La organización política sostuvo que todas las naciones de la región deben acompañar al pueblo venezolano en una coyuntura tan dramática en la que están en peligro sus libertades, así como la paz social y la estabilidad de sus funciones, sin que esto implique injerencias ni intervenciones en Venezuela.



“Son los venezolanos en las urnas los que deben decidir el destino de su nación: el principio de autodeterminación debe respetarse en todos los sentidos del concepto. Así como no debe haber interferencias exteriores reñidas con el derecho internacional, tampoco el Gobierno venezolano debe seguir obstruyendo la convocatoria a ese referéndum, que constituye la única salida institucional en esta difícil encrucijada”, enfatiza la FNP en un comunicado.



La FNP advirtió que por muchas razones esa crisis podría tener importantes derivaciones perturbadoras para todo el continente, por lo que no hay espacios para más indiferencia ni para seguir adoptando posiciones marcadas por motivaciones ideológicas o por intereses de conveniencia.



La organización política destacó que el presidente Chávez se sometió a 17 consultas populares y aceptó las derrotas en urnas, por lo tanto, no se justifica que sus continuadores rehúyan someterse al veredicto popular.