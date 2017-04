Rehabilitación de Wade avanza; sin fecha de regreso

El guardia de los Chicago Bulls, Dwyane Wade, está “haciendo progresos” en su rehabilitación de un codo derecho fracturado. Wade, quien fue descartado por la temporada regular después de sufrir la lesión en una derrota el 15 de marzo ante los Memphis Grizzlies, comenzó a trabajar un poco más duro en los últimos días mientras trata de regresar a la duela.



“Está haciendo mucho”, dijo el entrenador en jefe de los Bulls, Fred Hoiberg. “En cuanto a los tiros, no hay restricciones en este momento. Sin embargo, no está haciendo mucho contacto. Pero está aumentando la actividad, haciendo más y más todos los días. Lo más importante ahora es mantener su acondicionamiento y mantener su aire. Y si es capaz de regresar en algún momento de esta temporada, no está saltando un paso”.



Wade declinó cortésmente comentar después de su entrenamiento del martes, pero los Bulls parecen optimistas sobre su potencial retorno.