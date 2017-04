Elías Serulle somete 8 proyectos de ley de seguridad ciudadana

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, Elías Serulle, sometió un proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que contiene ocho propuestas de ley, que buscan reformar los servicios públicos de defensa y de seguridad ciudadana como responsabilidad del Estado. Las leyes sometidas por el legislador fueron: ley de la defensa nacional, ley de seguridad ciudadana, ley que crea la carrera policial, ley que crea el régimen disciplinario del policía, ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, así como la reforma a las Leyes de Gobernadores, Ley de Seguridad Pública y Servicio Policía y Ley del Sistema de Emergencia 9-1-1.



Serulle explicó que con esa propuesta se está dando inicio a una tarea pendiente en el Congreso “creando para la ciudadanía un Sistema de Seguridad Pública y de Defensa que permita que vivamos en paz sin el sacrificio de nuestros derechos de libertad y que este es solo el principio de una nueva visión en esta materia que regirá nuestro país por los próximos tiempos”.



Asimismo, el legislador consideró que con la aprobación de este paquete se solucionarán las debilidades en las políticas de seguridad ciudadana.



“Yo, al igual que ustedes, como ciudadano veo cómo nuestro país se debate en entre la inseguridad ciudadana y el crimen, pero les aseguro que la delincuencia y la inseguridad no nos va a ganar la pelea; por eso, desde hoy, se abrirán los debates en busca de una solución al tema, pero que no sea pasajera sino que permitirá corregir el presente con una visión de futuro trayendo solución a nuestras permanentes debilidades de Seguridad Ciudadana”, expuso el también presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.



Ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia



Serulle indicó que la que crea el Sistema Nacional de Inteligencia viene a concebir un sistema que pueda acumular todas las informaciones y procesarlas con el interés de proteger a la República Dominicana. “Entonces, esta ley va a unificar a todas las instituciones de inteligencia que en la actualidad trabajan de forma independiente una de las otras”. Dijo que en la actualidad como no existe una ley, los órganos de inteligencia del Estado no están obligados a consensuar las informaciones que tenga cada uno de ellos.



Manifestó que la ley creará un sistema de comunicación interinstitucional para que el Estado pueda tener un solo mecanismo de obtención, depuración y filtración de informaciones.

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

Tres de estos ocho proyectos que sometió el diputado peledeísta quedaron en la agenda priorizada de la presente legislatura.



Están el proyecto de ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; el del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que deroga la Ley No. 140-13, del 10 de septiembre de 2013 y el que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana.