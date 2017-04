Fallo contra ADP unifica gremios; CMD propone paro

06/04/2017 12:00 AM - Maria Teresa Morel

El fallo de un tribunal de Barahona que condenó a la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de esa localidad al pago de RD$50 mil por cada día de paro de docencia, ha provocado la unificación de otros gremios de trabajadores y profesionales contra la alegada vulneración al derecho a la protesta. Durante un encuentro de reflexión convocado por la ADP, con la participación de los presidentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), así como abogados y expresidentes del gremio magisterial, se estudiaron las implicaciones a futuro de la sentencia, e incluso, se plantearon propuestas extremas, como la paralización conjunta de los hospitales y escuelas públicas del país.



Paros



En ese contexto, Waldo Ariel Suero, le manifestó públicamente al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la disposición del gremio médico de paralizar los centros escolares y hospitalarios en rechazo a la decisión judicial que calificó de “abusiva, ilegal, desproporcionada y politiquera”.



Para el galeno, se trató de una decisión política y una violación al Código de Trabajo que busca silenciar los frentes de masas del país y reprimir el derecho a la protesta organizada y cívica.



“Cuando nosotros leímos esa sentencia nos quedamos con la boca abierta, en un país que se dice ser civilizado y demócrata que tiene un presidente aparentemente demócrata, esas cosas no pueden suceder, no solamente por lo inconstitucional que es, como lo es, vulnera el Código de Trabajo y los derechos del trabajador”, dijo.



CNUS acompañará a la ADP



Por su parte, el presidente del CNUS, Rafael (Pepe) Abreu, dijo que con la acción se busca proyectar una imagen enérgica, que atenta contra la existencia de una organización como la ADP, que ha costado demasiado lucha y mediante la cual los maestros han logrado un espacio en la sociedad.



Dijo que esa entidad se mantendrá al lado de la ADP y le acompañará en la decisión que tome en lo adelante.



Trazarán ruta a seguir



El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, reiteró que la sentencia 01-05 vulnera el debido proceso de ley y la libertad sindical, razón por la que el Comité Ejecutivo Nacional decidió someter el pasado 27 de marzo un recurso de apelación ante el tribunal de Barahona, el cual deberá fijar audiencia en unos 90 días.



“Aspiramos que en este encuentro de hoy pudiéramos definir una ruta que permita a las demás organizaciones también solidarizarse con la demanda de los maestros y maestras a través del sindicato y que también que nos permita hacer una articulación para que juntos podamos salir victoriosos. Hoy por la ADP para que mañana no sea por ninguna otra organización sindical o del carácter que fuere que se le esté privando del ejercicio de su tarea en la sociedad dominicana”. Sostuvo que la actividad se enmarca en el novedoso plan de movilización y sensibilización en contra del fallo judicial, justamente a semanas de cumplirse el 47 aniversario de la ADP.



La Asociación Dominicana de Profesores reiteró que repondrá las horas de docencia perdidas en las seccionales que han realizado paros y movilizaciones de labores en el presente año escolar.

Juez condenó a la ADP al pago de RD$50 mil

La Primera Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de Barahona condenó el pasado 21 de marzo a la ADP y su presidente municipal, Miguel Ángel Féliz, al pago de un astreinte por paralizar la docencia en el municipio Santa Cruz de Barahona. El juez Máximo Matos dio a conocer el fallo del recurso de amparo incoado por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, el cual se debió a la constante paralización de la docencia en las escuelas y liceos públicos del referido municipio.

Denunció contubernio entre juez y abogados

Miguel Ángel Féliz, presidente municipal de la ADP en Barahona, responsabilizó de la acción a dos abogados aspirantes a maestros, que anteriormente habían sometido un recurso de amparo contra el propio Ministerio de Educación para solicitar su inclusión en el pasado concurso docente. “Pero esos mismos dos, son amigos personales del juez Máximo Féliz Matos, tienen un programa en el (canal) 10, donde el juez tiene una sección con ellos ahí, es decir, que hubo un maridaje donde no nos permitieron hablar”.