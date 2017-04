John Miky Benchy Estama es el nuevo refuerzo del Cibao FC

El Cibao FC anunció la contratación del cotizado centro delantero haitiano John Miky Benchy Estama, quien se unirá al equipo que compite en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF-Banco Popular). Benchy Estama es un jugador muy ágil y propenso a meter goles en cada oportunidad que se le presente. Tiene 22 años, 1.69 de estatura y pesa 152 libras.



El delantero está programado para debutar el sábado en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) cuando el onceno del Cibao FC buscará mantener su invicto en la casa, ante el colectivo de Bauger Fútbol Club, en la cuarta jornada de la LDF. El encuentro se celebrará a las 5:00 de la tarde.



El equipo naranja, que no ha perdido como local en toda su trayectoria de la LDF, busca con la contratación de John Miky fortalecer su ofensiva.



Benchy Estama en su historial se revela que comenzó a jugar fútbol desde muy temprana edad y que del 2004 hasta 2008 inició su formación en el Proyecto Gol de la Federación de Fútbol Haitiana.



Del 2008- 2009 formó parte de la academia Chana FC, y del 2009-2011 debutó en primera división en el equipo Violette FC a la edad de 15 años logrando ser reconocido como la revelación del año con cinco goles y cuatro asistencias en el Campeonato Haitiano de Fútbol Profesional (CHFP).



Entre 2011-2013 estuvo en New York Red Bull Academy, donde fue campeón de su categoría, marcando 15 goles, y en la temporada 2013-2014 vuelve a Haití a formar parte del Don Bosco FC, con quien fue campeón de la liga haitiana del mismo año y máximo goleador con 11 en 20 partidos.



Con el mismo equipo concursó en Concacaf Champions League donde marcó seis goles en cinco partidos, en 2014-2017 siguió formando parte de Don Bosco FC y resultó campeón de la ida del CHFP. Ha sido sub 17, sub 20 y sub 23 de la selección su país.