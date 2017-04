El maquillaje impermeable, a prueba de chapuzones

Para lograr un maquillaje resistente y que no se estropee por el contacto con el agua, por ejemplo, durante el asueto de Semana Santa y el verano, los cosméticos impermeables son la solución. En días de asueto como Semana Santa, algunas mujeres se preguntan si deben maquillarse o no para ir a la playa, y aunque la mayoría no renuncia a su maquillaje, sí se cohíben a la hora darse un chapuzón, por miedo a que este se convierta en un “desastre”; por ejemplo, cuando se termina con el delineado por debajo de los ojos.



Sin embargo, hoy en día, es posible ir a los balnearios, llorar, sudar con libertad, sin que este se corra, explica la maquillista profesional Angélica Santos.



Tiempo atrás, sostiene Santos, este era un tema que no daba muchas opciones, ya que las marcas creaban solo una línea de color a prueba de agua, pero, actualmente, en el mercado hay mucha variedad.



Existen dos tipos de maquillaje que hacen que esto sea posible: el maquillaje impermeable (‘waterpoof’) y el maquillaje resistente al agua (‘water resistent’), que aunque tengan funciones parecidas no deben confundirse, señala la maquillista.



Mientras que el impermeable, soporta agua directa, el “resistente” al agua solo soporta un contacto con la humedad, como las lágrimas o sudor. El primero resiste unos 80 minutos y el segundo de unos 30 a 40.



Una de las razones por las que las firmas cosméticas lanzan este tipo de productos es por la creciente necesidad de tener en todo momento un maquillaje que no se dañe o que no requiera retoque.



“Casi todas las marcas de gama alta fabrican maquillajes y selladores a prueba de agua. Puedo mencionar ‘benefit’ , ‘urban decay’”, destaca Santos.



El desmaquillante debe ser bifásico, es decir, con dos compuestos: agua y aceite. Por lo general, todos se usan agitando, hasta que el producto se vea uniforme, para luego aplicar y retirar con toalla suave o algodón. Para las mujeres que suelen usar este maquillaje a diario, se recomienda desmaquillarse cada noche con aceite desmaquillador para que limpie la dermis a profundidad, porque no solo sirve usar toallitas, ni otros productos limpiadores.



Según aseguran algunas firmas de maquillaje, la primera aparición de un maquillaje ‘waterproof’ fue en la película “Mare nostrum”, la cual fue lanzada en el año 1926 cuando el maquillador Max Factor creó la primera máscara impermeable. Su fórmula a base de cera y bastante pegajosa quedaba todavía lejos de los productos que hoy día tienen las mujeres a su disposición. Aun así, la actriz de la película, Clara Bow, tuvo el privilegio de ser una de las primeras mujeres en usarlo.

Composición de los maquillajes resistentes

Estos cosmésticos tienen fórmulas a base de cera que no se diluyen fácilmente en agua, ya que poseen propiedades especiales que los diferencian de los convencionales. Las firmas ofrecen delineadores, sombras, coloretes, polvos, bases, lápiz de labios, entre otros. La eficacia de este tipo de maquillaje se basa, principalmente, en su composición, que consta de ceras y grasas, que hacen que el agua resbale sobre ellos.