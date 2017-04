06/04/2017 12:00 AM - El Caribe

La Confederación Patronal impugnó el aumento al salario mínimo no sectorizado, después de más de dos años de congelación. La decisión del Comité Nacional de Salarios fue el resultado de la abstención de la parte patronal al diálogo. El representante del Estado, el ministro, y los delegados de los trabajadores, se sintieron burlados y decidieron aumentar el 20%, que según ciertos empresarios provocará cierre de empresas y pérdida masiva de empleos. Pura plañidera que no se compadece con la verdad. Lo que hay es una falta de solidaridad rampante, la miseria de ciertos ricos que no los deja ver la de los pobres trabajadores, sumidos en una espantosa realidad salarial que avergüenza.