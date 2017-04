Raulín Rodríguez niega que haya agredido a mujer embarazada

El bachatero y alcalde del municipio Santa María, Montecristi, Raulín Rodríguez, negó este jueves que haya agredido físicamente a una mujer embarazada dentro de unos terrenos de su propiedad e indicó que no es hombre de estar golpeando mujeres. Una mujer denunció que fue agredida por él.

Sobre la denuncia de Awilda Pichardo y un video que circula en las redes sociales, el bachatero se defendió diciendo que el hecho se produjo mientras recorría unos terrenos de su propiedad ubicados en ese municipio y encontró unas personas construyendo ahí.

“Andando por la finca me encontré con unos hombres y unas mujeres que estaban haciendo unos "taparetes" en medio de la calle por donde yo cruzo, y yo les llamé la atención y le dije a la chica que no me grabe y simplemente fue eso, o sea, que no hubo golpes, ni nada de eso”, aseguró Rodríguez, a Noticas Ahora, de NCND, canal 37.

Indicó que aunque se sintió mal por haber encontrado personas dentro de los terrenos de su propiedad, no tenía la intención de hacer daño, porque no es capaz de golpear a una mujer y menos si está embarazada como alega Pichardo.

Sin embargo, entiende que las propiedades privadas de deben respetar.

“Yo no soy el hombre capaz de empujar a una mujer, ni darle golpes a una mujer y mucho menos si está embarazada como dicen, que tampoco yo sé si ella está embarazada, vi que era una muchacha medio fuerte, pero no, creo que no le causé daño, quizás porque hablé un poquito fuerte o algo, le pido excusa, pero ni empujones, ni golpes, no”, aseguró el intérprete de “Sin temor”.

Sobre la supuesta denuncia por parte de la dama dijo que la desconoce y que solo está enterado del video que circula en las redes, “lo subieron en las redes para hacer daño nada más”.

Pese a lo sucedido dijo que se siente bien y pidió a la población que no se lleve de todo lo que circula por las redes sociales.