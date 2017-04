Abogados de Joao dicen acuerdo es confidencial

Abogados de Joao Santana tildaron de “meras especulaciones” noticias filtradas por O Globo sobre financiamiento de campañas con dinero sucio de Odebrecht. En una comunicación enviada a medios dominicanos, los abogados de Joao Santa y su esposa Mónica Moura calificaron de “meras especulaciones”, las publicaciones divulgadas en las que se afirma que el imputado en la justicia brasileña admitió que hubo manejo irregular de dinero en todas las campañas presidenciales en las que participó desde el 2006.



Juliano Campelo Campelo, Beno Brandão y Alessi Brandão indicaron que el acuerdo de colaboración firmado por ambos imputados es totalmente confidencial por lo que afirman que las publicaciones de artículos no tienen credibilidad de la fuente.



“El referido acuerdo fue homologado por el Supremo Tribunal Federal hace 2 días (04.04.17). Conforme a la legislación, los términos del acuerdo son confidenciales, para preservar su contenido y las medidas que la Procuraduría tomará como consecuencia de lo que fue declarado y probado. De manera que ni la defensa, ni tampoco los miembros de la Procuraduría General de la República, pueden comentar lo que fue tratado en los anexos”, afirmaron. Las declaraciones atribuidas a Santana y a Moura fueron publicadas en el periódico O Globo.



Mientras en el país, dirigentes de oposición y el movimiento Marcha Verde exigieron al Gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) explicar con pruebas su relación comercial con el publicista brasileño.



Orlando Jorge Mera, María Teresa Cabrera y Guillermo Moreno pidieron explicación sobre informaciones publicadas en medios de comunicación de Brasil que indican que el presidente Danilo Medina recibió recursos de la empresa Odebrecht para financiar su campaña.



“No es suficiente que el Gobierno diga que no, que no es cierto”, sostuvo el presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera. Dijo que las revelaciones sobre el tema son graves. “Exigimos que la Justicia dominicana profundice las investigaciones, que no se nos entretenga y no se nos pretenda confundir”.

María Teresa Cabrera, miembro del equipo de coordinación del movimiento Marcha Verde, consideró que las investigaciones sobre el tema deben incluir al presidente Medina.



El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno calificó de ilegítima la elección del presidente Danilo Medina, así como su permanencia en el poder desde el pasado 16 de agosto, esto luego de que trascendieran unas declaraciones de un ejecutivo de la brasileña Odebrecht, quien supuestamente habría dicho que Joao Santana financió la campaña electoral del mandatario.