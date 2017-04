Congreso conoce varios proyectos sobre seguridad

07/04/2017 12:00 AM - Suedi León

El Congreso Nacional está apoderado de cerca de 10 proyectos de leyes que vendrían a reforzar la seguridad ciudadana y a desarrollar políticas estatales permanentes en esa dirección. El presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Manuel Orlando Espinosa enumeró a elCaribe las iniciativas que cursan en el poder legislativo: las modificaciones al código penal, al código procesal penal, la ley orgánica del Ministerio de Interior, ley de la Defensa Nacional, ley de seguridad Ciudadana, ley que crea la Carrera Policial, ley que crea el Régimen Disciplinario del Policía, ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia, así como la reforma a las Leyes de Gobernadores, Ley de Seguridad Pública y Servicio de la Policía y Ley del sistema de Emergencia 911. Estas ocho últimas sometidas por el diputado peledeísta por el Distrito Nacional, Elías Serulle.



Orlando Espinosa consideró que este conjunto de iniciativas serían la solución para la situación de inseguridad ciudadana que vive el país y no un “bálsamo” como se ha hecho hasta el momento.



Puso como ejemplo la aprobación de la ley orgánica del Ministerio de Interior, que contribuirá a la disminución de la criminalidad y la delincuencia ya que la legislación dota de funciones como órgano rector de la seguridad ciudadana.



“Ya está aprobada la ley orgánica de la Policía y con esta se completa el ciclo de las leyes orgánicas que rigen las instituciones que tienen la responsabilidad directa de aplicar las políticas públicas en materia de seguridad” expresó.



La Comisión de Interior y Policía rindió un informe favorable sobre este proyecto que será presentado en la próxima semana a la Cámara Baja.



La iniciativa



El proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo en 2014 y reintroducido por Espinosa, pone a cargo del Ministerio de Interior la cogestión de la inteligencia criminal junto a la Procuraduría General de la República.



Asimismo, administrará el sistema de armas en manos de civiles y aplicará políticas migratorias y de naturalización. La institución deberá adoptar medidas para prevenir la violencia y controlar situaciones que generen vulnerabilidad y marginalidad. También dirigirá y apoyará la gestión de la Policía Nacional y los cuerpos de bomberos, para lo cual crea la Dirección General de Bomberos.



La iniciativa crea además los viceministerios de Seguridad Ciudadana, de Control de Armas y Explosivos, de Migración y Ciudadanía. También de Seguridad Preventiva en los Gobiernos Locales, de Gestión Local y Educación Ciudadana y de Coordinación de Servicios de Seguridad.



Finjus



La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) había expresado que uno de los principales fracasos en materia de seguridad, es que el Ministerio de Interior y Policía no tiene una ley que lo rija, por lo que es muy débil institucionalmente. “Los temas que tienen que ver fundamentalmente con la seguridad los está dirigiendo el Ministerio de la Presidencia y eso no es una atribución de ese Ministerio, el proyecto de ley que reposa en él contribuirá a su fortalecimiento” expuso el vicepresidente ejecutivo Servio Tulio Castaños Guzmán.

Proyecto de ley de seguridad ciudadana

El proyecto de ley de seguridad ciudadana, introducido esta semana por el diputado Elías Serulle, expresa en uno de sus considerandos, que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de la sociedad dominicana. “Aun cuando nuestro Producto Interno Bruto durante el último cuatrienio ha crecido a un ritmo de 5.5 % mientras, parece paradójico, que se ha percibido un nivel de victimización de un 23.8% para el año 2013 y un 58% de nuestros habitantes creen que el país es más inseguro. Esto obliga al Estado a rediseñar el conjunto de políticas públicas”.



La ley crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) órgano responsable de coordinación y acción del Estado, la ciudadanía y encargado del diseño, conducción de las políticas, estrategias, procedimientos de seguridad ciudadana.



Asimismo, conforma el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana como órgano rector encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana. Entre sus funciones está Aprobar y promover la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.