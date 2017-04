elCaribe festeja el Día del Periodista

La familia del periódico elCaribe, de Multimedios del Caribe, celebró con alegría este miércoles el Día Nacional del Periodista, con un agasajo para sus miembros en la redacción de este medio informativo. Durante la actividad, el vicepresidente de Multimedios del Caribe, señor Félix M. García C., y el director de elCaribe, Osvaldo Santana alentaron a los periodistas a continuar siendo verdaderos profesionales de la comunicación.



El vicepresidente de Multimedios del Caribe, expresó que “el día de hoy debemos celebrar con júbilo el verdadero periodismo” al tiempo que llamó a tener cuidado con la cantidad de informaciones falsas, sin verificar, que se replican por diversas vías, lo que consideró como “muy peligroso”. Dijo además que cada vez el periodismo responsable y profesional juega un papel capital ante tantas informaciones falsas, incompletas o manipuladas que se publican en las redes sociales.



“Cada vez los periodistas profesionales son más necesarios, porque cualquier persona que sube un dato a las redes y dice cualquier cosa, no siempre respeta las normas y reglas del manejo de la información ni considera los valores fundamentales de las personas individuales y la sociedad en su conjunto”, detalló.



En tanto, Santana afirmó que “estamos en un mundo cada vez más amenazado por el fenómeno de estos tiempos que es el desarrollo de las redes”, sobre las que reconoció que tienen sus inconvenientes, pero son nuevos espacios que la población mundial tiene para expresarse.



Recordó que la ciudadanía tiene la confianza en los medios y los periodistas para confirmar la veracidad de las informaciones que surgen en las redes sociales, lo que obliga a estos profesionales a actuar con mayor responsabilidad.



Santana, quien el pasado lunes fue seleccionado con el Premio Nacional de Periodismo 2017, resaltó la importancia de los medios de comunicación y el papel de los periodistas de servir contenidos de calidad a la población y agregó que “el ejercicio de la libertad de expresión va mucho más allá de lo que es el derecho a informar”.



“El ejercicio del periodismo libre se fundamenta en lo que es la lucha de la comunidad por la libertad. Entonces, si no hay libertad no hay periodismo”, expresó el profesional con 45 años de carrera.



El director de elCaribe, medio que cumplirá 69 años de fundado este 14 de abril, agradeció a los propietarios de la empresa, cuyo presidente es el señor Manuel Estrella, por ser comprensivos en lo que respecta al papel de los periodistas. “En este Día del Periodista, nosotros reafirmamos nuestros votos de compromiso y de servicio a la comunidad”, afirmó Santana.