Medio Ambiente y Lajún, en litis por una multa

Ha pasado un año y cuatro meses de aquel incendio en el vertedero de Duquesa que causó daños ambientales a una parte del Gran Santo Domingo, por el cual el Ministerio de Medio Ambiente impuso una multa de dos millones de pesos a la empresa que administra este depósito.

Resulta que Lajún Corporation se negó a pagar esa suma de dinero, alegando que no es responsable del fuego ocurrido en enero del 2016, producto de ello la compañía acudió al Tribunal Superior Administrativo (TSA).



Actualmente, tanto Lajún como el órgano rector de las políticas medioambientales esperan el fallo del tribunal.



De acuerdo con Luis José Asilis, uno de los dueños y accionista de Duquesa, esta es la razón por la que la empresa no ha obtenido la renovación del permiso ambiental por dicho ministerio.



“Tenemos el permiso medioambiental listo, no se nos ha entregado porque estamos peleando legalmente una multa que se nos puso por un fuego que hubo en Duquesa y se nos puso una multa de dos millones de pesos. No es que no tenemos dinero para pagarla, sino porque entendemos que no puede ponerse una multa a los administradores por mal manejo”, expresó.



Indicó que dicho ministerio le redujo la multa a un millón de pesos. “Es que si me pusieran 50 mil pesos tampoco entendemos que debemos pagarlo, porque todos los vertederos del país estarían cerrados si les pusieran una multa por fuego. Eso es algo natural que pase en un vertedero”, sostuvo.



Asilis indicó que cuando ocurre un incendio dentro del vertedero, ubicado en Santo Domingo Norte, la empresa Lajún Corporation no recibe ayuda del Cuerpo de Bomberos, ni del Ministerio de Obras Públicas.



El pasado año, el entonces ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, responsabilizó a Lajún por el fuego, producto de un “manejo inadecuado y permisivo” en el depósito de desechos sólidos.