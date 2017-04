En 1956 se inauguraba en la entonces Ciudad Trujillo, en la avenida Independencia 43, la Clínica Psiquiátrica del Dr. Pérez González, y de acuerdo a la información en el diario La Nación, la primera de su tipo en el país. Estaba ubicada en el sector de Gazcue, en ese momento, céntrico barrio de la ciudad. El Dr. Adolfo Pérez González, nació en Santo Domingo, y realizó estudios de primaria y secundaria en esta ciudad. Ingresó a la Universidad de Santo Domingo, de donde se graduó de doctor en Medicina en el 1946. Fue favorecido con una beca del gobierno francés, para especializarse en Psiquiatría en la Universidad de París. Allí estudió con los profesores Delay, Declaux y Alajuannine. Por espacio de dos años, se nutrió de los conocimientos de esos eminentes profesores, y luego por recomendación del profesor Delay se trasladó a los Estados Unidos de América. Allí inició su periplo norteamericano, estudiando primero en el New York State Psychiatric Institute, del Medical Center, adscrito a la Universidad de Columbia. Durante casi dos años el Dr. Pérez González, so formó junto a los profesores Lewis, Hensey y Kalinowsky. Todos ellos con conocimientos de Psiquiatría, Neurología y terapia de electroshock. Luego en el Hospital de Trenton, New Jersey, realizó otros estudios dirigidos al tratamiento de electroshock para mujeres.



Siguió formándose en el New York Psychiatric Institute, en la nueva técnica de la electroencefalografía, bajo la dirección de los Dres. Haefer y Taylor. Regresó al país en julio del 1949, y obtuvo su exequátur del poder ejecutivo en el 1950. Inició su ejercicio profesional en la Clínica Dr. Abel González, en donde obtuvo una importante clientela en poco tiempo.



El Dr. Rafael Miranda, en su Historia de la Medicina señalaba: “ El Dr. A. Pérez González, inteligente y activo, hizo estudios especiales en centros extranjeros y luego retornó al país para dedicarse exclusivamente a las enfermedades mentales. Se interesó con gran insistencia en que el superior gobierno instalara equipos de electroencefalografía, y su petición se cristalizó con la instalación de un moderno aparato que funcionó en el Hospital de Niños Ramfis, en el 1951”. El Dr. Antonio Zaglul, a propósito del Dr. Perez Gonzalez, le atribuía instalar el primer electroencefalógrafo del país. Siguiendo con el relato del Dr. Miranda: “en el hospital de niños, el Dr. Pérez González ejecutó interesantes estudios y demostró la gran utilidad de ese equipo en la evidencia de casos de epilepsia y tumores cerebrales”.



La Clínica, inaugurada en un acto con la presencia de monseñor Eliseo Pérez, quien bendijo las instalaciones, así como de los Dres. Heriberto Pieter, Fabio Mota, Francisco González Cruz, Antonio García Jumillas, Alberto Paiewonsky y Nicolás Pichardo. El Dr. Fabio Mota era el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Santo Domingo. En la nota del reportaje se establecía que la clínica: “estaría dedicada al tratamiento exclusivo de las enfermedades nerviosas, psicosis y neurosis. La clínica cuenta con salas de descanso y recreo, salas de tratamiento de schock, habitaciones individuales, terapia ocupacional y otras facilidades”.



En el reportaje el Dr. Pérez González, también indicaba que se ofrecería tratamiento para el alcoholismo. Esta es una de las primeras referencias al tratamiento de adicciones en nuestro país.



Más adelante, aparecieron nuevos centros como la clínica del Dr. Pérez González, quien fue miembro de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, fundada en el 1968.