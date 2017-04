El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte quiere el vertedero

El alcalde de Santo Domingo Norte anunció ayer que próximamente presentará una propuesta formal para que el vertedero de Duquesa pase a manos de ese ayuntamiento, el Ministerio de Medio Ambiente y el de Obras Públicas. “El depósito de la basura va bien y se pondrá mejor cuando pase al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, contestó René Polanco a periodistas que preguntaban sobre la situación del vertido de los desechos sólidos en esta demarcación, en cuyos terrenos opera Duquesa.



El funcionario municipal destacó la necesidad de que este vertedero sea convertido en un relleno sanitario que cumpla con todas las normas medioambientales y parámetros internacionales.



Polanco indicó que sus abogados también analizan los términos del contrato entre este cabildo y la empresa Lajún Corporation, que administra Duquesa.



“El ayuntamiento y sus abogados están preparando un dosier con todo lo que tiene que ver con el contrato y en los próximos días estaremos dando a conocer cuál va a ser nuestra postura”, sostuvo.



Agregó que “estos terrenos eran y son propiedad del Estado dominicano. En el caso de Santo Domingo Norte, el vertedero es propiedad de los munícipes y nos iremos hasta las últimas consecuencias”, subrayó.



En tanto, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Rafael Hidalgo, dijo que es un deseo común de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y de diversos sectores que se esclarezca el origen del contrato de la venta de los terrenos de Duquesa a Lajún Corporation.



“Ustedes están enterados a través del presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados por lo tanto, nosotros entendemos que toda acción que se genere de un hecho ilegal o ilícito es nula del pleno derecho”, enfatizó.



Hidalgo dijo que la municipalidad había estado dando seguimiento a la parte legal del vertedero de Duquesa por supuestos informes que tenían en su posesión y agregó que todos sabían que el contrato surgió de una operación fraudulenta.



Explicó que la situación de la venta del terreno es sólo una parte del conflicto, por lo que manifestó que el deseo de Fedomu es buscar una salida definitiva al conflicto del vertido de la basura que según asegura, amenaza en generar una crisis sanitaria en todo el Gran Santo Domingo.



“Calificamos de inflexible la posición de Lajún de no permitirles a algunos ayuntamientos el vertido de los desechos sólidos y lo decimos así porque recientemente abrimos un espacio de diálogo a través del Ministerio de Medio Ambiente y su ministro Domínguez Brito a los fines de buscar una salida definitiva al conflicto y hemos visto con razón y sin razón que la empresa Lajún ha impedido el paso a ayuntamientos, como el caso de Los Alcarrizos”, afirmó.



Contradicciones sobre terrenos



Continúan las incongruencias respecto a la transparencia en la venta de los terrenos de Duquesa a Lajún Corporation, aunque diputados confirman lo dicho por la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados: el convenio de venta no pasó por el Congreso Nacional. Mientras el pasado jueves el presidente de la Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados, Héctor Féliz Féliz, rindió ante la prensa las conclusiones del “informe” que dicha comisión trabajó, ayer por legisladores que negaron que ese informe se haya elaborado.



El miembro de la Comisión de Contratos de la Cámara Baja, Napoleón López Rodríguez, negó que en algún momento esa comisión haya sido apoderada del tema y afirmó que ni siquiera ha estado en la agenda de trabajo.



“Oficialmente la comisión no ha recibido un expediente, ni de la compra, ni de la venta de esos terrenos de Duquesa”. Explicó que tras el inicio de la presente legislatura, el pasado 27 de febrero, no se ha tocado el tema. “Todo lo que implica ese tema está, como en una nebulosa, en algo que no podamos nosotros como comisión decir, lo vamos a someter al hemiciclo con aprobación o desaprobación”. En ese sentido coincidió el vocero del bloque del Partido Revolucionario Dominicano, Radhamés González. “No hay ningún informe, porque no se ha remitido al hemiciclo, y de haberlo tiene que pasar por allí para que sea válido. Ninguna comisión puede ir de aquí a la Procuraduría, porque ese no es su papel, su papel es de la comisión al hemiciclo”. Radhamés González fue quien el pasado noviembre dio la voz de alerta sobre la supuesta falsificación en los títulos del terreno de Duquesa y que Lajún Corporation reclama como propios.



Para esa fecha dijo a elCaribe que en las indagaciones que estuvo realizando, el proyecto de resolución de venta pasó por el Senado de la República, y luego por la Cámara de Diputados, y que en el caso de este último, Lajún establece a través de una certificación que ese contrato de ventas de terrenos se aprobó el 10 de febrero del año 2009.

Improvisan depósito en Los Alcarrizos

Ante la imposibilidad de depositar los desechos sólidos en el vertedero de Duquesa, la Alcaldía de Los Alcarrizos está vertiendo la basura que genera el municipio en unos terrenos de esta demarcación. Se trata de una espaciosa finca con poca urbanización en su alrededor, cuyo acceso está a una distancia de aproximadamente un kilómetro y medio de la carretera de Hato Nuevo. El alcalde del Júnior Santos indicó que estos terrenos están siendo utilizados de manera provisional como un punto de transferencia mientras se soluciona el conflicto financiero entre los cabildos y la empresa que administra Duquesa, Lajún Corporation.



“Hemos tenido que trabajar con un punto de acopio como una forma de mantener el ritmo de limpieza en Los Alcarrizos. Nos hemos trasladado a un terreno distanciado de las viviendas de cara a que después que termine la crisis, retomar de nuevo los trabajos o que el Gobierno y los ayuntamientos podamos definir un nuevo vertedero en Santo Domingo”, puntualizó.



De acuerdo con el edil, la compañía le exige el pago de 8.40 dólares por tonelada de basura vertida en el vertedero y esta es la razón por la que Lajún ha impedido la entrada de los camiones de este ayuntamiento al depósito. El alcalde dijo desconocer a qué persona o entidad pertenecen estos terrenos.



Actualmente, una comisión realiza un análisis del costo del manejo de la basura dentro del vertedero.

