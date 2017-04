Gobierno entrega 10 viviendas a familias de San Cristóbal

El Gobierno entregó en cuatro sectores del San Cristóbal 10 viviendas a igual número de familias, construidas y reparadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), a un costo superior a RD$1.3 millones.

La entrega se enmarca dentro del programa de labor social de construcción de casas que ejecuta el MAPRE y que busca impactar de manera directa a más de 500 mil personas de escasos recursos económicos en todo el territorio nacional este año, con una inversión de RD$150 millones.

Las viviendas fueron entregadas en los sectores de Zona Verde, La Jeringa, Las Flores y Cinco de Abril, en favor de las señoras Santa Román, Kenia Tejeda, Deyanira Feliz, Hilda de la Rosa, Mercedes Josefina Tejeda, Mercedes Emiliano, así como los señores Félix Lorenzo, Luciano Carreño, Juan Ramírez y José González.

Mediante comunicado de prensa, la institución informó que los beneficiados no ocultaron su alegría al recibir las llaves de manos Alexis Lantigua, viceministro de Políticas Sociales del MAPRE y del alcalde del municipio de San Cristóbal, Nelson Guillén, al tiempo que agradecieron al presidente Danilo Medina apoyo dado para mejorar su calidad de vida, mediante la construcción y reparación de sus viviendas.

“Le doy gracias a Dios y al Presidente por esta casa, yo me siento bien por la entrega de mi casa; yo estaba prácticamente en las calles, porque la casa que tenía no servía, pero ahora me han dado una casa nueva y buena”, puntualizó Hilda de la Rosa, madre de cinco hijos, incluyendo uno con condiciones especiales.

Lantigua señala que el Ministerio Administrativo tiene instrucciones precisas del jefe de Estado de continuar mejorando las condiciones materiales de la gente de escasos recursos económicos.

“La idea del Presidente es mejorar las condiciones materiales de todos los dominicanos y ha dicho que la mejor forma para eso es mejorar su habitad y eso es lo que estamos haciendo”, resalta el funcionario.