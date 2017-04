Natalia Jiménez prepara disco en homenaje a Jenny Rivera

La cantante Natalia Jiménez prepara su nuevo álbum musical en homenaje a la “Gran Señora”, Jenny Rivera, el cual dedica “a todas las mujeres que necesitan empoderarse”. “Este disco la verdad que levanta la moral a muchas, sobre todo si tienes problemas con tu pareja, con tu ex; es un disco bastante apropiado”, dijo a carcajadas a Dafne Guzmán, en un conversatorio que se transmitirá este domingo a las 10:30 de la noche en “La Entrevista” por Teleantillas, canal 2.



Natalia, quien ahora vive su faceta de madre tras nacer su primera hija, Alessandra, fruto de la relación con su esposo Daniel, quien además es su manager, dijo que las prioridades son las mismas, por lo que las cosas no tienen que cambiar. “Las prioridades son las mismas, la niña irá con nosotros para arriba y para abajo, ahora tengo que escribir canciones para el nuevo álbum inédito que preparo”, añadió. Hace cinco años que la intérprete de “Creo en mí” y “Quédate con ella”, no visita la República Dominicana; y expresó que aunque ha recorrido Santo Domingo, su anhelo es poder conocer el resto del país y volver a cantarles a los dominicanos.



Tras su experiencia como jurado en el famoso reality La Voz Kids, aprovechó para enviar un mensaje a los padres que a veces quieren vivir sus sueños en la música a través de los hijos. “Recuerden siempre que son niños, que no son adultos, que no los tratemos como adultos, que los dejen disfrutar de lo que están haciendo, porque si tú tienes a un niño que va a un programa de estos y que siente la emoción de salir a cantar y no le va bien y tú lo regañas y lo mandas a otro show para que siga haciendo lo mismo, y le sigues regañando, va a terminar odiando lo que está haciendo y estás matándole la pasión”, aconsejó.