Peralta insta a exigir justicia en caso Lajún

El ministro Administrativo José Ramón Peralta llamó ayer a la ciudadanía a estar vigilante y a que exija justicia en el caso de los terrenos de Duquesa tal y como “les caen atrás al Gobierno”. Peralta habló en esos términos al referirse a la conclusión que llegó la comisión permanente de Contratos de la Cámara de Diputados sobre el acuerdo de venta de los terrenos de Duquesa a la empresa Lajún Corporation. Dicha comisión determinó que las tierras fueron vendidas directamente por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) sin la aprobación del Congreso Nacional.



“Que revisen, que se exija y no permitan y estén atentos, que luego que el Ministerio Público conozca, que luego que vaya a la Justicia, también que le caiga atrás la Justicia; que le caigan atrás como nos caen a nosotros, eso está correcto, eso es una sociedad vigilante y eso es lo que queremos, que estén atentos”, dijo al preguntársele su opinión acerca de la revelación que había hecho Héctor Féliz Féliz, presidente de la mencionada comisión.



Denuncien ilegalidades



En ese sentido, Peralta invitó a la población a estar atenta a que si hay alguna acción ilícita en el Ministerio de la Presidencia o en cualquier área del Gobierno que sea denunciada. Aseguró que no protegerá a ninguna persona que esté involucrada en esos actos.



“Yo voy ahora el lunes próximo a poner la carta de compromiso en marcha, que son los servicios que damos nosotros, si hay un acto mal acá que me lo hagan saber, que yo no voy a proteger a nadie, a nadie voy a proteger yo acá”, acotó.



Odebrecht



Por otro lado, ante las declaraciones que dio el exejecutivo de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva, ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil de cómo la esposa de João Santana manejó dinero en campañas electorales, Peralta dijo que las personas no deben apresurarse a los resultados y que el Gobierno se siente con tranquilidad de espíritu. “Yo lo que creo es como hemos dicho, no hay que apresurarse, Brasil lleva unos procesos paralelos en su Suprema Electoral, están entrevistando y la verdad, como dije, la verdad está basada en los hechos y nosotros sabemos lo que se hizo aquí ”, afirmó.

Dice que lo ideal es la concertación

Peralta habló sobre la disyuntiva creada con los empresarios en torno al aumento salarial de un 20% al sector privado no sectorizado, y en cuanto a esto señaló que cada uno hace uso de sus derechos y que hay derechos que pueden ser impugnados. Dijo que lo ideal es que las partes puedan llegar a una mesa de concertación. “Porque lo importante para el país es que se concerte todo, porque si eso es concertado irá en favor del desarrollo productivo.