2 mil médicos no tienen dónde trabajar cada año

El vicepresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Wilson Roa, afirmó que más de dos mil médicos recién graduados se quedan sin empleo cada año por falta de nombramientos. Roa aseguró que estos nuevos médicos no son aprovechados ni por el Gobierno ni por el sector privado. “Hay mucho dinero para otras cosas, y tenemos la intención de que ese dinero se invierta en salud, para que se dé apertura a mejores condiciones a los que laboran y planes de trabajo para los que están fuera del sistema”, explicó.



El representante del CMD habló en esos términos en el contexto de su formal proclamación como candidato a la presidencia del gremio.



Roa culpó al Gobierno de no ejercer “su papel de garante y regulador en estos problemas que tiene el sistema de salud”.



Planteó como propuesta de campaña la rehabilitación hospitalaria y el aumento del presupuesto del sector salud, “para que sea posible la construcción de un sistema inclusivo y garante de la medicina preventiva”.



“La verdad es que tenemos un sistema de salud donde si a un familiar le llega una enfermedad catastrófica, se le destruye la vida y la familia. Porque no se le respalda y garantiza calidad”, advirtió.



Asimismo, señaló que “existen mil 800 pensionados que vienen a agravar el déficit que ya teníamos en el sistema, y no se abre el concurso acordado para que los médicos desempleados participen en el sistema y que mejoren la calidad de atención que ofrecemos”. “Cuando un sistema colapsa, ¿qué servicios se garantizan? El Servicio Nacional de Salud ha dicho que no tiene dinero. Eso es inaceptable”, subrayó.