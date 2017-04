Pioneros de la bachata deleitan con su canto y sus historias de vida

Santiago.- José Manuel Calderón, Luis Segura y Leonardo Paniagua cautivaron a las miles de personas que se dieron cita en el concierto “Pioneros de la Bachata” realizado en el Patio Caribeño, del Centro León. El concierto, que formó parte de las atracciones artísticas del VII Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura (MIC), con el tema “Bachatas y cuerdas en las expresiones del Caribe”, abrió con la participación de la cantante Susana Silfa, conocida en el ámbito bachatero como Mariíta.



A seguidas, Leonardo Paniagua inició su entrega interpretando temas como “Ella fue mía también”, “Mi Secreto”, “Chiquitita” y “Ella se llamaba Martha”.



Dueño de un sólido repertorio, Luis Segura deleitó también a los presentes con temas como “Cariñito de mi vida”, “Vete de Mí”, “Corazón de Acero”, “Pena” y un popurrí de las canciones “Abandonado”, “Traicionera” y “Mi Muchachita”.



José Manuel Calderón añadió al concierto del MIC exitosas composiciones que le dieron dimensión de estrella, como “Qué será de mí”y “Luna”, y luego, acompañado de Edilio Paredes en la guitarra, interpretó “Bebiendo en la barra”, “Sálvame”, “Amorcito de mi Alma” y “La Carta”.



Para el cierre, Edilio Paredes también hizo gala de su voz con algunos temas, entre ellos “Morenita Mía”, de Ramón Cordero, y culminó con un merengue pleno de guitarras y de su autoría: “El batidor pelao”.



La noche incluyó diversas sorpresas, como la de Davicito Paredes, quien interpretó dos temas de Ramón Torres, y Manuel Jiménez cantó “El amor no te da” y “Derroche”.

La banda musical que acompaño a cada uno de los cantantes estuvo liderada por Mártires de León, Davicito Paredes y Abelito Martínez, reconocidos instrumentistas dominicanos de la bachata.



Vivencias de los artistas



En horas de la tarde del sábado, los artistas Edilio Paredes, Leonardo Paniagua, Anthony Ríos y Luis Segura compartieron sus experiencias sobre la bachata en la tertulia de los artistas, hablaron de sus inicios y respondieron preguntas de los entusiastas asistentes al congreso.



“El añoñaíto”, como también es conocido Luis Segura en la industria discográfica, mostró su orgullo al ver que el género al que la gente le llamaba “cachivache”, a modo de discriminarlo, ha llegado tan lejos, “ya que hoy día el mundo entero canta bachata”. Tras hablar de su comienzo en la música, dijo que se siente “muy contento, porque cuando te trazas sueños y lo logras, esto da felicidad”.



De su lado, Leonardo Paniagua, quien de ser mensajero pasó a ser bachatero, sin nunca antes haber cantado, relató cómo llegó al estudio de Radhamés Aracena acompañando a un amigo, y esa misma noche grabó sus dos primeras canciones, y de ahí comenzó a grabar un sencillo cada tres meses, sumando hoy día 1025 composiciones.



Al ser cuestionado sobre por qué los bachateros componen al amor y al desamor, expresó que todas las letras son vivencias, y que décadas atrás los compositores no pensaban en “los cuartos” cuando hacían una canción.



Se declaró un fiel admirador de Luis Segura y dijo que siempre sale a la calle a comprar sus discos para escucharlos.



Edilio Paredes, oriundo de Pimentel, aprovechó para relatar sus inicios en la música. “La primera fiesta la pagaron muy cara: 10 cheles”, bromeó el célebre guitarrista.



Mientras que Anthony Ríos dijo en la tertulia que “cuando se habla de bachata se habla de jolgorio”, y que “la bachata no es más que un bolero rítmico tropical”.



Bachata femenina



“Mujeres en la Bachata” fue otra de las tertulias realizadas durante el congreso, protagonizada por Susana Silfa, conocida en el ámbito bachatero como Mariíta, y Mayra Bello. Ambas relataron cómo llegaron a la música de amargue, coincidiendo en que ninguna lo hizo por iniciativa propia. En al caso de Silfa fue inducida por su entonces esposo, quien le sugirió que interpretara ese género, como una forma de que ella no siguiera cantando en piano bar; mientras que Mayra lo hizo por sugerencia de un productor español. Relataron cómo eran discriminadas por interpretar ese género, considerado como cosa de hombres.



Novedades



El VII congreso MIC también es una plataforma para presentar las novedades del género, que esta vez incluyó libros y un disco. El primer libro presentado fue “La bachata y la identidad dominicana. The modern bachatero”, autoría de la doctora Julie A. Sellers. Otro libro presentado fue “Calderón, el primer bachatero del mundo”, autoría de la periodista Marivell Contreras y José Manuel Calderón, quien aprovechó para presentar su nueva producción discográfica titulada “Payaso”. El historiados Alejandro Paulino Ramos presentó su libro “Bachata y son en la historia musical dominicana”.

Un encuentro con pilares de la música

El Congreso Internacional Música, Identidad y Cultura en el Caribe (MIC) es un evento cultural que cada dos años reúne a estudiosos y artistas, investigadores y protagonistas portadores, amantes de la música, el baile y la cultura del Gran Caribe, para intercambiar conocimientos de manera integral en relación con los pilares de la cultura caribeña en el ámbito nacional y de la región geográfica. Es organizado por el Ministerio de Cultura, Centro León y el Instituto de Estudios Caribeños.



El comité de honor del MIC estuvo compuesto por Benjamín Lapidus, Julie A. Sellers, Alejandro Paulino Ramos, Efraín Amador, Juan Andrés Castillo, José Manuel Calderón, Luis Segura, Leonardo Paniagua, Susana Silfa, Elvis Martínez, Juan Francisco Ordóñez y Víctor Víctor.