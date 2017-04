Visa semanal

Estimado Dr. Roque. Tengo una amiga que su madre está muy grave en New York y ella no puede conseguir visa porque no tiene recursos y entró ilegal a USA en los 80 y la deportaron por practicar prostitución en 1991. ¿Cómo puede conseguir una visa humanitaria? Domingo Reynoso

Si la persona no tiene recursos, puede pedirle a alguien en USA que le sirva de garante para recibirla y se comprometa con los gastos. También necesita solicitar un permiso para entrar a USA, por el delito pasado. Esto lo deberá hacer el día de la entrevista de visa, con la evidencia del problema de la madre.

Hola Dr. Rodríguez. Fui acusado de tráfico de drogas en el 2005 porque estaba con un grupo de amigos y en una redada le encontraron a Manuel, mi amigo, tres tabacos. Estábamos bebiendo, pero no usaba drogas. Tengo una empresa mediana y mi hermana me está haciendo la residencia. Solo estuve detenido una semana y me mandaron para la casa. ¿Qué posibilidades tengo de emigrar? Mis padres se fueron el año pasado, pedidos por mi hermana. José

Tienes buenas posibilidades de emigrar. Deberás probar a Migración y al cónsul que no fuiste condenado por el hecho, para determinar si necesitas que te levanten el impedimento de entrada a USA.

Hola Sr. Roque. Soy militar y estuve involucrado en un caso por un robo de dinero en el aeropuerto, hace unos años, pero conseguí un hábeas corpus porque no tenían pruebas y las otras personas también fueron descargadas. Es una basura de mentiras de esas que meten a un militar por hacerle daño. Mi esposa americana me pidió, pero tengo miedo que los gringos me rechazen. ¿Qué debo hacer? El teniente

Si fuiste condenado por el hecho y dependiendo del tiempo que haga, necesitarías un permiso especial para emigrar. Un hábeas corpus no te exime de responsabilidad para fines migratorios. Busca un buen abogado.