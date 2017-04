Agencia Bella presenta nueva Honda CR-V 2017

11/04/2017 12:00 AM - María Esperanza Pérez

Ejecutivos de Agencia Bella ofrecieron un coctel en la Dolcerie Next Door, para presentar su nuevo modelo de lujo CR-V 2017 de la marca de automóvil Honda. Maribel Bellapart, vicepresidenta ejecutiva de la empresa; junto a Alicia Valenzuela, gerente de Mercadeo y Ventas; y Víctor Carvajal, gerente de Ventas, resaltó que Agencia Bella está comprometida en ofrecer a sus clientes y a la comunidad automóviles, motocicletas y equipos de la más alta calidad.



Destacó dentro de sus características, que el Honda CR-V es un vehículo confiable, cómodo, polivalente y con mayor equilibrio en consumo de combustible.



Añadió que la CR-V 2017 es la quinta generación del modelo más exitoso de la marca, la cual luce cambios estéticos, mejoras en el habitáculo, un interior mucho más amplio, más equipamiento y una motorización Turbo más poderosa”, además cuenta con un motor 2.4L i-vtec 184hp (LX) y 1.5L DI Turbo 190hp (EX y EXL), encendido remoto de motor (EX y EXL) y sistema de monitoreo de presión de los neumáticos, entre otros.