Escuelas de Barahona siguen sin dar clases

Barahona. En las escuelas de esta ciudad no se impartió docencia ayer lunes, en violación a lo acordado por las autoridades educativas de que se daría clases hoy y mañana martes para completar el tiempo perdido por las paralizaciones de los maestros. A las aulas de las escuelas Jaime Mota, Don Bosco, Leonor Feltz, Baitoita, los dos liceos secundarios Federico Henríquez y Carvajal, entre otras, no han acudido ni docentes ni alumnos.



María Antonia Ramírez dijo que tenía a sus dos niños preparados para llevarlos a la escuela Jaime Mota, del sector Savica, y que desistió de llevarlos porque se enteró que en el centro no había nadie.



Ramírez deploró que las autoridades no anunciaran que la docencia iba a seguir por dos días más en Semana Santana para compensar el tiempo perdido.



La semana pasada, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, informó que las escuelas de la provincia de Barahona tenían planificado impartir docencia el lunes y martes de la Semana Santa como parte del proceso de recuperación de la docencia perdida, a raíz de las protestas auspiciadas por la seccional de la ADP en esa localidad.