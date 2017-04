Instituciones listas para asistencia en Semana Santa

Instituciones del Estado, las iglesias y el Colegio Médico Dominicano (CMD) anunciaron la implementación de medidas dirigidas a mantener la seguridad y los servicios a la población durante el feriado de Semana Santa. Asimismo, la Presidencia de la República invitó a la población a manejarse con la debida prudencia durante los días de asueto, preferiblemente a pasar la Semana Santa en familia y reflexionando en la paz que necesita el país y el mundo.



Desde que iniciara la Semana Mayor, la ciudad capital comenzó a sentirse descongestionada, lo que pudo observarse ayer debido a la suspensión de la docencia en las escuelas y los colegios.



E Ministerio de Interior y Policía, el cual estableció puntos de control en las principales zonas críticas del país y prevenir los accidentes de tránsito e intoxicaciones por consumo de bebidas alcohólicas.



Durante el aviso, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Giovanni Tejada, explicó que con estas acciones garantizarán la seguridad en las diferentes vías, y sobre todo en los tramos carreteros que dan acceso a las playas y balnearios.



Tejada indicó que más de 300 brigadistas se apostarán en los balnearios autorizados de las diferentes zonas del país.



Otra institución que dio a conocer sus planes preventivos fue el Ministerio de Obras Públicas, que informó que a partir de las 12:00 del mediodía del jueves 13 hasta las 6:00 de la mañana del lunes 17 de abril queda prohibida la circulación de vehículos pesados en todas las vías del territorio nacional.



“En ese orden se exceptúan los que transportan combustibles, productos perecederos en corto tiempo y de servicios de emergencias. Además, se restringe a todos los vehículos la velocidad de circulación a 80 kilómetros por hora en las carreteras del país”, expresó el Ministerio en un comunicado.



Las personas físicas y empresas que durante la Semana Santa ameriten permisos especiales para la circulación podrán solicitarlos hasta el día 11 de abril en la oficina principal de Tránsito Terrestre en Santo Domingo o en las regionales de Obras Públicas.



También el Colegio Médico Dominicano (CMD), junto al Programa de Reducción de la Mortalidad por Accidentes de Tránsito (Premat) del Ministerio de Salud Pública, puso en marcha un operativo para salvar vidas.



El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, afirmó que “en estos días es común la ocurrencia de accidentes de tránsito, los cuales en su mayoría son provocados por el exceso de velocidad, la ingesta en grandes cantidades de alcohol, el uso indiscriminado de celulares mientas se conduce y la inobservancia de las leyes y normas de tránsito”.



Respetar reglas de tránsito



Waldo Ariel Suero exhortó a quienes planean transitar por las calles a “respetar las reglas de carreteras y evitar el consumo de alcohol mientras se conduce”.



Asimismo, advirtió de los peligros de la utilización de celulares en las vías públicas, “debido a que son una distracción que puede causar daños serios, esperamos que la gente pueda tomar conciencia sobre los peligros que implican este tipo de acciones en estas épocas y siempre”.



Entretanto, la Sociedad Dominicana de Pediatría exhortó a la población adulta a darle prioridad al cuidado de los niños en este asueto de la Semana Mayor.



Sugirió a los adultos a no permitir que los menores tengan acceso a las bebidas alcohólicas u otras sustancias peligrosas que comprometen la salud del infante. “Lo que buscamos es eliminar las cifras de decesos infantiles y las intoxicaciones. El año pasado para esta época 22 niños se intoxicaron por alcohol, sin embargo, esperamos y estamos trabajando para que esa cifra no disminuya, sino que no exista en lo absoluta”, explicó en rueda de prensa Sandra Orsini, presidenta de la organización.



Restricciones



El Ministerio de Turismo (Mitur) anunció que queda prohibido a partir del Jueves Santo el uso de vehículos de motor, runner, wave, jet ski, y caballos, en las playas y balnearios en todo el país.



Esta limitación está contenida en la resolución 121/2017, y será implementada como medida se seguridad para los miles de vacacionistas que durante la semana mayor hacen uso de estos espacios públicos para recrearse.



Desde la mañana de ayer las playas de Boca Chica, Guayacanes y Juan Dolio comenzaron a ser visitadas por familias que se valieron de la Semana Santa para escapar de la monotonía, además de turistas que vienen al país por la temporada.



Tránsito despejado



Mientras que producto de la suspensión de la docencia por el asueto de la Semana Santa, el tránsito estuvo ayer más despejado en las principales avenidas y calles de la capital. La mejoría en el tráfico fue notoria en la denominadas horas pico de 7:30 a 9:00 de la mañana, principalmente en aquellas zonas donde hay centros educativos.



No obstante, la congestión vehicular se intensificó de 9:00 a 12:00 del mediodía en las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, autopista Duarte y Máximo Gómez. Se espera que en el transcurso de la semana el tránsito esté más fluido, ya que muchos capitalinos salen a vacacionar.



Un llamado a la meditación



Las iglesias también fueron de las instituciones que aprovecharon el inicio de la Semana Santa para mandar un mensaje a la ciudadanía.



Ayer, Fray Santiago Bautista Guerrero dijo que debido a los altos niveles de violencia que hay en el país, es difícil vivir la Semana Santa como un tiempo fuerte de oración, pero llamó a la población a ser prudente en esta semana y a renovarse interiormente superando las limitaciones humanas.



“En estos días que nos preparamos para celebrar la pascua de resurrección, como iglesia, invitamos al pueblo dominicano a renovarse espiritualmente y montarse en el tren que conduce al nuevo paraíso que promete el Resucitado”, dijo.



Indicó que la Semana Mayor debe ser un espacio privilegiado de los seres humanos, propicio para hacer un alto en sus actividades cotidianas para pensar, organizar sus ideas, sus proyectos y su existir.



“Los cristianos sabemos que la Semana Santa es un tiempo fuerte de revisión, purificación y al mismo tiempo donde contemplamos la traición, pasión, muerte y resurrección”, expresó.

Purificación

Los cristianos asumen que la Semana Santa es un tiempo de purificación, según Fray Santiago Bautista Guerrero.

Sugerencia

Las autoridades sanitarias recomiendan manipular los alimentos con cuidado y evitar ingerir comidas de higiene dudosa.