Pineda brilla en la lomita para los Yanquis; Nelson Cruz se sacude

11/04/2017 12:00 AM - Agencia AP

NUEVA YORK. Michael Pineda lanzaba un strike tras otro y no dejaba de sacar outs. Y el entusiasmo del público iba creciendo durante el juego inaugural de la campaña en el Yankee Stadium. “Uno pensaba que sería otro día especial acá”, comentó el mánager de los Yanquis, Joe Girardi. El dominicano retiró en orden a sus primeros 20 enemigos, la mitad por la vía del ponche, con la recta, el slider y el cambio de velocidad.



¿Podía lanzar el juego perfecto? ¿Lo lograría? Cometió finalmente una desatención en un slider, que no cayó lo suficiente. Evan Longoria lo conectó para un doblete por la línea de jardín derecho, cuando había dos outs de la séptima entrada.



Pineda permitió apenas dos imparables en siete innings y dos tercios ayer, y se marchó en medio de una ovación atronadora. Luego, Nueva York doblegó 8-1 a los Rays de Tampa Bay.



“Siempre que los fanáticos se ponen de pie, es un buen momento para mí”, comentó Pineda (1-1). El quisqueyano dominó como el pícher en el que los Yanquis siempre esperaron que se convirtiera. Ponchó a 11, no regaló bases por bolas y 67 de sus 93 lanzamientos fueron strikes.



“Tuvo control de sus lanzamientos y del juego”, destacó Austin Romine, receptor de los Yanquis. “En ningún momento perdió el control”.



Por los Yanquis, el dominicano Starlin Castro de 4-1 con dos producidas y una anotada. El venezolano Ronald Torreyes de 4-0 con una impulsada.



Nelson pegó tres imparables



En Seattle, James Paxton maniató a los Astros por segunda vez en una semana, al lanzar pelota de cuatro hits en siete innings, para que los Marineros doblegaran ayer 6-0 a Houston.



En su primer juego de la campaña como locales, los Marineros se recuperaron tras la derrota dolorosa que sufrieron el domingo ante los Angelinos. Seattle permitió siete carreras en la novena y cayó por 10-9. Paxton (1-0) fue el artífice del triunfo. Silenció el ataque de Houston durante el tiempo suficiente para que los bates de Seattle despertaran y aprovecharan al fin con corredores en posición de anotar. Paxton recetó ocho ponches y regaló dos boletos, al lanzar el juego inaugural de los Marineros como locales por segunda vez en su carrera.



El dominicano Nelson Cruz respondió al fin, con un sencillo de dos carreras en la quinta entrada, para que Seattle tomara la ventaja. Un inning después, Mitch Haniger pegó un sencillo productor con dos outs. Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 2-0, Marwin González de 3-0. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-3, Carlos Beltrán de 4-1. El cubano Yulieski Gurriel de 3-1.



Por los Marineros, los dominicanos Jean Segura de 2-0, Robinson Canó de 2-1 con una anotada, Cruz de 4-3 con una anotada y dos impulsadas.