United Airlines se disculpa por maltrato a pasajero; dice nadie merece ese trato

CHICAGO (AP) — El director ejecutivo de United Airlines emitió una enérgica disculpa por el incidente en el que un pasajero de un vuelo sobrevendido de la compañía fue sacado a rastras del avión, lo que consideró "verdaderamente horrible".

Oscar Muñoz les dijo en una nota a los empleados el martes que sigue perturbado por el incidente del domingo por la noche en un vuelo de United Express en Chicago.

"Me disculpo profundamente con el pasajero sacado a la fuerza y con todos los pasajeros a bordo. Nadie debería ser maltratado de esa forma", afirmó.

Muñoz fue ampliamente criticado por dos declaraciones que hizo el lunes sobre el incidente, cuando llamó al hombre de 69 años que fue expulsado del avión "alborotador y beligerante".

El martes, el director dijo que está decidido a "arreglar lo que no funciona para que esto no vuelva a suceder jamás". Indicó que la aerolínea revisará el transporte de personal y sus políticas para alentar a los pasajeros a ceder voluntariamente sus asientos. Dijo que la revisión de políticas estará concluida para el 30 de abril.

Las aerolíneas suelen ofrecen vales y otros alicientes para que las personas cedan sus asientos si un vuelo es sobrevendido.

En tanto, se conoció que el hombre sacado a rastras del vuelo, David Dao, es un médico de Kentucky que hace más de una década fue declarado culpable de cargos de escribir recetas médicas fraudulentas.

El historial de Dao se volvió rápidamente el centro de atención, pese a que no hay indicios de que su pasado influyó en la forma en que la aerolínea lo trató ni de que la aerolínea y la policía de seguridad hayan estado al tanto de sus antecedentes.

Dao no respondió a mensajes de The Associated Press, que confirmó que él es el hombre que se ve en videos tomados con teléfonos celulares por otros pasajeros en el vuelo del domingo por la noche en el aeropuerto O'Hare.

Aunque se escuchan gritos en el video, en ningún momento se ve que Dao agreda a los agentes de seguridad. De hecho, parece muy pasivo al ser sacado a rastras por el pasillo y más tarde dice en voz baja: "Quiero irme a casa, quiero irme a casa".

Cuando el video salió a la luz el lunes en las redes sociales, generó simpatías por Dao y amplias críticas a la forma en que fue tratado.