Cómo proteger tu casa si vas de vacaciones

Durante los últimos días, solo se habla de un tema: “¿Qué vas hacer para la Semana Santa?” Y muchos ya tienen “cuadrado” dónde van a ir para disfrutar de estos días de asueto, ya sea con la familia o con los amigos, siendo la opción más recurrente la playa, con el fin de disfrutar de las aguas cristalinas y del radiante sol que embellece nuestra isla.



Cuando llega el momento de tomar esas merecidas vacaciones debemos tener pendiente resolver muchos detalles.



Sin embargo, entre la elección del destino turístico, la búsqueda de los boletos de avión o la selección del hotel, usualmente olvidamos algo muy importante: la seguridad en casa.



Este olvido es un detalle que conocen y aprovechan muchos malhechores, por lo que no es extraño que los robos y los accidentes sean mucho más frecuentes cuando las casas están vacías.



Hay muchas medidas que podemos tomar para aumentar la seguridad de nuestra vivienda y protegernos de disgustos a la vuelta de nuestras vacaciones, pues recuerda que en estos días los vecindarios quedan muy solos.



¿Qué hacer?



Comunica tus planes a alguien de confianza. Es recomendable que le comentes a alguien de tu entera confianza adónde irás, y que le dejes un número de contacto para que se pueda comunicar contigo en caso de que ocurra alguna dificultad. Déjale las llaves de la casa, para que vaya por lo menos una vez al día y confirmar que todo está bien.



No divulgues tus vacaciones



Sabemos que te hace especial ilusión que todo el mundo sepa que te vas unos días a la playa, pero los ladrones se las “saben todas” y ellos también rastrean las redes sociales para conocer el paradero de su víctima. Sé más listo que ellos y si quieres “alardear” de tus vacaciones, hazlo publicando las fotos en Facebook o Instagram a la vuelta, cuando tu hogar no esté ya deshabitado.



Cierra bien ventanas y puertas



Asegúrate antes de emprender el viaje, que tanto puertas como ventanas estén bien cerradas. No es necesario que bajes todas las persianas (de este modo también le estaríamos dando pistas de nuestra ausencia al ladrón). Es mejor dejar algunas persianas a la mitad, pero asegurarnos de que ninguna se quede abierta total, menos aún si vivimos en un primer nivel, y que las puertas estén cerradas con llave.



Utiliza una caja fuerte



Resguarda los objetos de valor, tomando la precaución de que no queden a la vista. Puede ser dentro de una caja fuerte o similares. Es muy importante no esconder las cosas de valor en los lugares más recurridos, como detrás de un cuadro o debajo del colchón, ya que se trata precisamente de los primeros lugares a los que los ladrones irán a buscar.



Luces encendidas



Si dejamos alguna luz de la casa encendida, la que consuma menos watts, o instalamos programadores, se pensará que hay moradores en la vivienda y los ladrones lo pensarán antes de meterse a la casa.



Cuidado con el gas



Deja sin suministro de gas, agua y electricidad el domicilio, pero da las instrucciones a quien visita tu morada de que los active, para que haga cosas cotidianas, como por ejemplo regar las plantas. Solo deja energizada la cocina, salvo que el refrigerador lo descongeles previamente y lo dejes sin nada en su interior, así puedes dejar toda la cocina sin energía.



No dé avisos telefónicos



Nunca dejes en tu contestador telefónico o en tus redes sociales mensajes en los que indiques que te encuentras de viaje, es preferible informar de tu salida una vez que has regresado a la ciudad.