Historias sobre pobreza y raza ganan en Pulitzer

The Underground Railroad, de Colson Whitehead, una celebrada novela sobre una esclava en fuga, que combina una imaginación liberadora con una realidad brutal, ganó el Premio Pulitzer de ficción. El anuncio confirmó al libro como la revelación literaria de 2016, tras ser elegido para el club de lectura de Oprah Winfrey y ser uno de los favoritos de los críticos. La obra recibió el año pasado el Premio Nacional del Libro. Es la primera vez en 20 años que la misma obra gana el Pulitzer y el Premio Nacional del Libro para ficción. Whitehead, famoso por obras que mezclan mito e historia estadounidense como John Henry Days, concibió su novela como lo que calificó “una idea torpe”: tomar la red clandestina de rutas hacia la libertad conocido como Underground Railroad y convertirla en un tren real. Colson entretejió su fantasía con una historia demasiado real sobre el escape de una chica de una plantación. Whitehead terminó The Underground Railroad mucho antes de la elección de Donald Trump pero ahora encuentra paralelos con el presente.



Más reconocimientos



Otros galardonados anunciados el lunes en las categorías de artes de los Premios Pulitzer también abordaban temas de raza y clase en el pasado y el presente.



Sweat, de Lynn Nottage, sobre el resentimiento en la clase trabajadora, ganó el premio en la categoría de teatro. La obra retrata el cierre de una fábrica en Pennsylvania que lleva a la ruptura de amistades y familias, así como a un ciclo devastador de violencia, prejuicio, pobreza y drogas. Se trata del debut de Nottage en Broadway. La dramaturga también ha escrito Intimate Apparel, By The Way, Meet Vera Stark y Ruined, otra obra ganadora del Pulitzer. El relato Blood in the Water: The Attica Uprising of 1971 and its Legacy, de Heather Ann Thompson, ganó el premio en la categoría de historia.

Obras galardonadas con gran valor

Evicted: Poverty and Profit in the American City, de Matthew Desmond, ganó en la categoría general de no ficción. The Return: Fathers, Sons, and the Land in Between, de Hisham Matar, ganó el premio de autobiografía. Angel’s Bone, de Du Yun, se impuso en la categoría de música. Tyehimba Jess ganó el premio de poesía por Oilo.