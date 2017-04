El terreno de juego, el mejor aliado de Vólquez

Nueva York, Estados Unidos.- Aún no se ha encontrado una fórmula para superar el dolor al perder a un ser querido, pero al menos, Edison Vólquez, se refugia en un gran aliado para continuar el camino: el terreno de juego. En menos de dos años, el lanzador dominicano experimentó la pérdida de su padre justo cuando iba a lanzar en la Serie Mundial del 2015 con los Reales de Kansas City, y volvió a sentir esa misma aflicción hace varios meses cuando supo de las muertes de Andy Marte, Yordano Ventura y de su hermano, Brandy Vólquez.



“Creo que lo mejor de todo eso es estar en el terreno de juego. Creo que es una buena forma de separarte de todo eso. Estando en el juego, con tus compañeros y disfrutar del béisbol. Es lo que me ha ayudado a mí después de vivir todo eso”, expresó Vólquez a elCaribe. Sentado en el dugout correspondiente a los Marlins, en el Citifield, previo a un partido contra los Mets, Edison mira a su alrededor y a seguidas dice: “¿Sabes qué? Nunca se supera. Uno tiene que aprender a lidiar con eso y a vivir con ello. Y tratar de separar eso durante el juego”.



Ahora, vestido con la chaqueta de su séptimo equipo en Grandes Ligas, los Marlins de Miami, Edison no pretende olvidarse de todas las tragedias que atravesó, pero sí anhela continuar y honrarlos de la mejor manera. “Extraño todo de mi papá, sus llamadas antes y después del juego. Mi papá y yo siempre tuvimos una buena relación y siempre me ayudó en lo que pudo. Al estar en la Serie Mundial y después fallecer mi papá fue muy doloroso para mí”, indicó Vólquez, quien es el único varón entre el matrimonio de Ana Ramírez y su fenecido padre Daniel Vólquez.



Tampoco olvidará lo que disfrutó con Yordano Ventura o los buenos juegos que disputaron juntos, Andy Marte y él, cuando militaban para los Toros del Este.



“Marte y yo jugamos por cinco campañas con los Toros. Con Ventura duré dos temporadas pero la relación con Yordano fue más profunda. Ventura necesitaba un poco más de ayuda, ya Marte era un veterano, de mi edad”, dijo Vólquez, quien tuvo su casillero al lado del de Ventura por los últimos dos años con los Reales de Kansas City. “Hablé dos días antes con él (Ventura) estaba supuesto a venir a mi casa. Después, me entero el domingo, en la mañana, a través de mi hermano sobre su trágica muerte”, manifestó Vólquez con la mirada hacia al cielo. Apenas cinco días antes de lo ocurrido con Ventura y Marte y después de firmar un contrato por dos temporadas y 22 millones de dólares con los Marlins, el dominicano aún lloraba la pérdida de su hermano Brandy, asesinado en Santo Domingo. “Todavía desconozco lo que realmente pasó. Ese día estaba en la casa, fue un domingo, yo tenía una chercha en la casa, el salió y después me dieron la noticia de lo que pasó con él. Fui al hospital pero ya había fallecido”, relató el serpentinero.



Reconstruir un nuevo camino



Vólquez llega, ahora, a una rotación diezmada por el deceso de José Fernández. El as cubano falleció por un accidente en una embarcación en septiembre, una semana antes de que concluyera la temporada regular. “No trato de ser José Fernández, trato de ser yo y disfrutar el juego. Dar lo mejor de mí y ayudar al equipo a ganar. No creo que ningún lanzador que venga aquí, va a llenar ese vacío”, afirmó el nativo de Barahona. De aquí en adelante, Vólquez seguirá tratando de reconstruir su camino ante las pérdidas de seres valiosos, y con 33 años tratará de escribir más hazañas en su historial de Las Mayores. “Mi meta es ganar los más juegos que pueda y ayudar a estos jóvenes a que juntos podemos contribuir a que los Marlins ganen una Serie Mundial”, dijo Edison con una sonrisa.