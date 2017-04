Comercio alcanza puntos altos en Semana Santa

La Semana Mayor se ha caracterizado por el incremento de las actividades comerciales en todo el territorio nacional, con la gente adquiriendo lo necesario para disfrutar el asueto de la época. El comercio no se detiene, y en la temporada de Semana Santa menos. Gran parte de la población aprovecha este espacio para realizar diversas actividades que van desde lo religioso y el recogimiento, hasta la diversión y el compartir en familia en diferentes espacios de esparcimiento y recreación.



Sin embargo, la mayoría conserva la tradición de preparar las ya típicas habichuelas con dulce, y otros la de disfrutar de un buen trago. Para ello, se dirigen a los supermercados y a los negocios informales para suplirse con lo necesario.



Durante un recorrido realizado ayer por elCaribe, se pudo constatar la asistencia regular de la población a los comercios del Gran Santo Domingo. Algunos consultados explicaron que tienen como objetivo principal para este período disfrutar lo más posible, a pesar de que otros se quejaron de que algunos productos tienen precios muy altos.



A pesar de eso, indicó Virgilio Ulloa, gerente de Ventas de la tienda La Sirena, “la gente siempre viene a comprar para estas fechas, y aprovechan, sobre todo, los productos típicos como las piscinas y los ingredientes para preparar sus habichuelas”.



Ulloa destacó que aunque algunos consumidores se quejan de que hay ciertos productos caros en algunos establecimientos, “la verdad es que no es cierto, porque para estos tiempos la mayoría de tiendas tienen ofertas muy buenas y el dominicano siempre busca la forma de crear un buen ambiente para compartir”.



Entre tanto, algunos vendedores del mercado informal manifestaron su optimismo respecto al aumento de las ventas para esta semana, porque según dice Ignacio Pérez, comerciante en el Mercado de Cristo Rey, “a nosotros nos toca la peor parte, porque las ventas cada año se hacen más pequeñas, y las posibilidades de uno vender bien no se ven, porque la gente se está yendo a sitios más grandes y variados”.



Advirtió que una de las limitantes que tienen como sector informal, es que no cuentan con la oportunidad de ofrecer productos diversos, sino que “normalmente, contamos con productos alimenticios muy básicos como batata, yuca, vegetales y habichuelas. Pero cuando tú vas a esas grandes tiendas para suplirte en Semana Santa, tú sales bien, porque encuentras lo que quieres siempre”, manifestó.



Al igual que Ignacio, otros vendedores informales de distintos puntos de la Capital expresaron su esperanza en que la gente vaya a estos puestos de venta y se suplan para las fiestas, aunque destacó que “ha habido pocas ventas por el momento”.



Enrique Peña, también comerciante, señaló que, a pesar de estar en plena Semana Mayor, “ya la gente no está comprando como antes. Veías como en años pasados venían y compraban sus libras de batata y habichuelas. Aunque sabemos que en los días próximos esto se llena y la gente empieza a comprar lo suyo”. Aunque admitió que “comenzó muy lenta la semana”.



No obstante, consumidores creen que los vendedores informales sí tienen las de ganar para esta época, porque, como dice Inés Sierra, “hay productos que aquí están más baratos que en supermercados. Pero eso no quita los beneficios que tienen ir a una tienda grande”. Aunque el comercio se dinamiza en este tiempo, los consumidores insistían en que se deben rebajar los precios.

Habichuelas y bebidas, las más compradas

Entre tanto, según explicaron comerciantes de colmados y otros establecimientos, los productos que más se venden para Semana Santa son las habichuelas y las bebidas alcohólicas. “La gente se fue preparando desde la semana pasada, comprando todo lo que necesitaba para pasarla bien en el fin de semana, y lo que más cogieron fue bebidas, especialmente los hombres”, dijo Manuel Álvarez, dueño de un colmado en el Ensanche Quisqueya. “Mientras las mujeres lo que aspiran es a comprar lo necesario para cocinar”, dijo.