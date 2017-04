Critica mujeres sean marginadas en Iglesia

El rector del Instituto Global de altos Estudios en Ciencias Sociales, Marcos Villamán, criticó que las mujeres sean marginadas en la iglesia Católica, por lo que abogó que se les dé una mayor participación en las decisiones de las mismas. Reveló como importante el surgimiento de movimientos de religiosas católicas que están demandando mayores espacios de participación, reivindicación y de igualdad en sus derechos dentro de esa religión. Consideró que la baja participación de la mujer en la iglesia Católica tiene sus raíces históricas y se vive actualmente en la sociedad. Sin embargo, aseguró que hay algunas congregaciones que han avanzado más rápidas que otras “y un ejemplo de ello es la iglesia Episcopal que tiene sacerdotisas al igual que en las evangélicas existen pastoras”.



El catedrático, al ser entrevistado en el programa radial El Gobierno de las Mujeres, por las periodistas Rosa Alcántara y Patricia Arache, deploró que desgraciadamente en la Iglesia Católica no haya féminas sacerdotisas. No obstante, reconoció que se está avanzando y cree que se llegará a una visión más horizontal de la autoridad, en la que las mujeres tengan una mayor participación.



Villamán señaló que se debe entender que la autoridad dentro de la iglesia es un servicio a la comunidad y que puede ejercerlo quien tenga carisma para ello, no importa que sea hombre o mujer.



Reconoció que las mujeres están muy presentes en la Biblia, recordando las cartas escritas por el apóstol Pablo, en las que aparecen dirigiendo comunidades “por lo que no tienen razón teológica su exclusión para dar un servicio de dirección, conducción o pastoreo de las comunidades”.