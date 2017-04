Marc, Yandel y Gente de Zona invitados de JLo

La cantante Jennifer López tendrá invitados de lujo durante su concierto del sábado en el anfiteatro Altos de Chavón, en la zona Este del país. De acuerdo a una fuente, la estrella de la música latina contará con el acompañamiento de su exesposo Marc Anthony, los chicos de Gente de Zona y el reggaetonero Yandel,

JLo llevará a Chavón una atractiva producción gestionada por el empresario dominicano Gamal Haché tras acuerdos con el mánager de la artista, Benny Medina, y la empresa The Medina Co.



Los organizadores del espectáculo, que será patrocinado por la compañía licorera Brugal, informaron que todo está listo para disfrutar de la primera presentación de la actriz y cantante en Altos de Chavón, el próximo sábado 15 de abril.



El tour “Jenny From The Block” llegará con su reconocido espectáculo, cargado de energía y bailes, coreografías y su popular repertorio.



“El impresionante show de la también actriz, del cual ha presentado dos temporadas en Las Vegas, alcanzó la marca de un millón de dólares en entradas vendidas para su show, convirtiéndolo en el espectáculo con los mayores ingresos en la historia del hotel y casino y, además, tuvo la residencia más lucrativa de Las Vegas en 2016”, destacaron los productores locales. “Hola mi gente querida de República Dominicana. Nos vemos el próximo 15 de abril en el histórico Anfiteatro Altos de Chavón, Casa de Campo, para mi primer gran concierto en su hermoso país. Será una noche inolvidable”, escribió la intérprete de “No me ames” en su cuenta de Instagram.