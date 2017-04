Medio Ambiente multa a Lajún; intervienen Duquesa

La empresa Lajún Corporation, que opera el vertedero de Duquesa, deberá pagar una multa de 16 millones de pesos por violaciones a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00. Así lo informó ayer el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, tras anunciar que dicho vertedero fue intervenido por agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) a fin de garantizar el vertido de los desechos sólidos del Gran Santo Domingo.



Entre los ilícitos detectados está el no ejecutar el programa de manejo de conformidad a las normativas ambientales, no brindar las facilidades necesarias para la realización de las inspecciones y el cumplimiento de los procedimientos de lugar dentro del vertedero, y la no elaboración de los informes de calidad ambiental. También se le responsabiliza de la contaminación de algunos arroyos que van al río Isabela con los lixiviados no tratados generados en el vertedero.



El funcionario dijo que pese a los diálogos entre los ayuntamientos y la empresa Lajún Corporation, que calificó de traumáticos, se han presentado serias dificultades que han amenazado la salubridad de los habitantes del Gran Santo Domingo. “Ha habido acciones unilaterales de entidades públicas y privadas que han puesto en peligro la regularidad del vertido”, subrayó.



“Este es un problema de salubridad y sobre todo ahora en Semana Santa no podemos coger ningún riesgo de paralización de los vertidos”, agregó.



Ayer, el vertido de los desechos sólidos en Duquesa fluyó con normalidad tras la intervención de policías medioambientales que están apostados en la entrada del vertedero desde la noche del martes. Respecto a la declaratoria de emergencia sanitaria en los municipios Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte, reiteró el apoyo de la institución medioambiental de manera que el vertido de los desechos no se vea afectado. “La salud de los habitantes del Gran Santo Domingo es fundamental y vamos a tomar cualquier medida que haya que tomar dentro del marco de la ley, respetando el debido proceso a los fines de que no se presente ninguna situación crítica de salubridad”, enfatizó.



Investigación de terrenos



Domínguez Brito también informó que este ministerio está recopilando documentos acerca de la titularidad de los terrenos del vertedero y en caso de que encuentren irregularidad pedirán una investigación al Ministerio Público.



“Estamos haciendo un levantamiento de todos los datos sobre titularidad, estatus contractual, jurídico de dicha empresa con relación a los diferentes actores públicos, sea ayuntamientos o de cualquier otra naturaleza a los fines de identificar si hay algún tipo de ilícito penal y proceder a solicitar al Ministerio Público la investigación correspondiente”, dijo.



Precisamente, ayer, el Ministerio Público informó que realiza exhaustivas indagatorias para determinar con precisión la legalidad de los documentos que aluden las partes intervinientes en los terrenos del vertedero de Duquesa y cómo la empresa Lajún Corporation tomó posesión de las 1,392 tareas que ocupa esa instalación.



A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que dichas pesquisas permitirán al organismo rector de la persecución penal, comprobar en forma preliminar, si en las operaciones de cualquier tipo, realizadas con dicha propiedad existe algún vestigio de actuación dolosa.



Explicó también que las transacciones efectuadas con esos terrenos provienen desde hace décadas, por lo que como parte de esas tareas se recaban, evalúan y verifican, con el debido cuidado, las documentaciones e informaciones que las soportan, obtenidas mediante requerimientos a varias instituciones y personas.



La comisión a cargo de estas diligencias inició sus labores a finales de diciembre pasado por encomienda del procurador General, Jean Rodríguez, y está integrada por el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano; el abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.



Los comisionados deberán presentar en los próximos días un informe al Procurador General con sus conclusiones y recomendaciones sobre si procede o no iniciar acciones punitivas.



No aparece contrato de ventas



Sobre el tema, el nuevo director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) reveló el pasado martes que encontraron irregularidades en la mayoría de los documentos recopilados en el proceso de investigación que se lleva a cabo en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero. Pedro César Mota Pacheco enfatizó en que en la revisión de más de 30 documentos no encontraron contratos de ventas entre el CEA y Lajún Corporation.

Entidades municipales apoyan intervención

Las medidas tomadas por el Ministerio de Medio Ambiente, en aras de garantizar el vertido y tratamiento de los desechos, fue aplaudida por la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Rafael Hidalgo, presidente de Fedomu, reiteró la importancia de que el Poder Ejecutivo junto a los ayuntamientos afectados continúen coordinando acciones para llevar la administración de este vertedero a la legalidad, así como impulsar su transformación en garantía de las condiciones sanitarias y ambientales que merece el país. De su lado, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, favoreció la decisión de colocar policías municipales en Duquesa a los fines de evitar situaciones recientes que han impedido la entrada de los camiones de los diferentes ayuntamientos al vertedero.

¿Arreglan calles o habilitan vertedero?

Empleados de las compañías recolectoras de basura dijeron a este medio que hay una pretensión de construir un vertedero en los terrenos de la comunidad Los Casabes cercano a Duquesa. elCaribe observó a un tractor allanar unos terrenos baldíos y empalizados, ubicados en un camino polvoriento que conecta a la avenida Antonio Guzmán (Aeropuerto Higüero) a una distancia de un kilometro de Duquesa. Contactamos vía telefónica a Max Da Silva, quien hace apenas unos meses era encargado de operaciones de la empresa Lajún Corporation. Dijo que fue contratado por una empresa privada para arreglar las vías de acceso al vertedero, dada su experiencia en temas de residuos sólidos. Negó que esté a cargo de la construcción de un nuevo vertedero. Da Silva no identificó a la empresa que le contrató.