Oposición no da tregua al PLD y al Gobierno ni en la Semana Santa

13/04/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

La oposición política muestra una vez más que está decidida a no dar ni un solo día de tregua al gobierno del presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Una muestra más es que los partidos de oposición no se han acogido este año a la tradicional tregua de la Semana Santa y se han mantenido activos con el tema de la ley de partidos y las críticas al gobierno por el caso de corrupción Odebrecht. De hecho, el pasado martes acudieron a la Junta Central Electoral (JCE) para pedirle que medie en un diálogo político para consensuar la ley de partidos.



La acción del denominado bloque opositor se produjo a pesar de que el Senado de la República, instancia donde se inició el estudio del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, recesó sus actividades laborales por la Semana Santa. El grupo se reunió por más de dos horas con los miembros del pleno del órgano electoral.



Ayer en su cuenta de twitter, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, insistió en el tema, expresando la necesidad de que sea producto del consenso y que tanto la ley de partidos como la del régimen electoral, produzcan las transformaciones que necesita el sistema electoral y político en la República Dominicana.



En el nuevo escenario político la oposición no ha dado ni un solo día de respiro al gobierno pues desde el mismo día de las elecciones del 15 mayo los partidos que se oponen al PLD y sus aliados se unificaron para hacer oposición común y en la segunda gestión del presidente Medina siquiera dieron la tradicional tregua de los 100 días que se da a los nuevos gobiernos.



En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana llamó a la reflexión, prudencia y el comedimiento en la Semana Mayor. Igualmente, exhortó a seguir los consejos de los organismos de socorro y colaborar con las medidas preventivas para salvar vidas y bienes.