Arrestan a futbolista mexicano por narcotráfico

SAN DIEGO (AP) — Un futbolista mexicano fue arrestado por supuestamente intentar contrabandear drogas a Estados Unidos a través de la frontera con México.

Daniel Gómez, un jugador de las reservas del club Xolos de Tijuana y ciudadano estadounidense, fue arrestado el 5 de abril en el cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego.

Según las autoridades, tenía 48 libras (21,77 kilos) de metanfetaminas escondidas en su vehículo. Un juez federal de San Diego ordenó el martes que Gómez permanezca detenido, al considerar que representa un riesgo de fuga.

Un abogado del zaguero de 21 años no contestó una llamada de The Associated Press.