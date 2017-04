Colón lanzó una joya y los Bravos se imponen

Bartolo Colón permitió solo un hit en siete innings, Ender Inciarte bateó otro jonrón y Brandon Phillips remolcó tres carreras con tres hits para que los Bravos de Atlanta venciesen ayer 9-2 a los Padres de San Diego, su cuarta victoria seguida.



El dominicano Colón (1-1) maniató a los Padres en su debut en casa con los Bravos. El derecho de 43 años de edad firmó un contrato de 12.5 millones de dólares por una temporada con Atlanta en noviembre. A pesar de que era su primer partido en la nueva casa de los Bravos, el dominicano no tuvo razones para preocuparse.



“Siempre he tratado de lanzar relajado y mentalmente preparado cuando es mi turno”, dijo Colón después del partido mediante un traductor. “Es como le digo a todo el mundo, el día que me toca lanzar es el más feliz de la semana para mí. Me encanta. Mi meta era estar relajado y pasarla bien en la lomita”, añadió.



Colón ahora suma 234 victorias en su carrera, acercándose a su compatriota Juan Marichal (243), segundo en la lista histórica de píchers latinoamericanos. El primero es el nicaragüense Dennis Martínez (245).



El jonrón de Ryan Schimpf en el segundo acto fue el único hit permitido por Colón. Schimpf se embasó con un boleto al abrir el quinto, pero Hunter Renfroe falló con un rodado para doble play. Colón acumuló seis ponches.



Los Padres ganaban 1-0 hasta que el sencillo de Tyler Flowers remolcó a Phillips y a Adonis García en el quinto ante Trevor Cahill (0-2).



Orioles aplastan

En Toronto, Trey Mancini aportó dos jonrones otra vez, Dylan Bundy lanzó seis episodios en blanco, y los Orioles aplastaron 11-4 a los inofensivos Azulejos.



Mancini disparó dos cuadrangulares por segunda ocasión en tres encuentros. El miércoles, en Boston, logró también un par de vuelacercas. El dominicano Manny Machado y Craig Gentry aportaron también sendos cuadrangulares para Baltimore. Este fue el segundo de la temporada para Machado.



Toronto cayó por octava vez en nueve juegos, y cayó a una foja de 2-10. Los Azulejos han anotado 34 carreras en total, la menor cifra en las Mayores. l ap





ATLANTA SAN DIEGO

9 2

SAN DIEGO TB C H CE BB P AVG

Manuel Margot CF 4 0 0 0 0 0 .269

Travis Jankowski LF 4 0 0 0 0 2 .121

Wil Myers 1B 4 0 1 0 0 1 .365

Yangervis Solarte 2B 4 0 0 0 0 0 .250

Ryan Schimpf 3B 2 2 1 1 2 0 .152

Hunter Renfroe RF 3 0 1 0 0 1 .255

Héctor Sánchez C 3 0 0 0 0 2 .000

Erick Aybar SS 2 0 0 0 1 0 .147

Trevor Cahill P 2 0 0 0 0 1 .000

Miguel Diaz P 0 0 0 0 0 0 .000

Luis Sardiñas PH 1 0 0 0 0 1 .083

Zach Lee P 0 0 0 0 0 0 .000

Christian Bethancourt P 0 0 0 0 0 0 .250

TOTALES 29 2 3 1 3 8

Batting HR - R Schimpf (3, 2nd inning off B Colón, 0 on, 1 out) RBI - R Schimpf (6) Runners left in scoring position, 2 out - M Margot GIDP - H Renfroe Team LOB – 3 Fielding DP - 2 (T Cahill-E Aybar-W Myers, Y Solarte-E Aybar-W Myers)

ATLANTA TB C H CE BB P AVG

Ender Inciarte CF 3 2 2 1 1 0 .250

Dansby Swanson SS 4 0 0 0 0 0 .146

Freddie Freeman 1B 2 2 0 0 2 1 .341

Nick Markakis RF 4 1 1 1 0 1 .293

Brandon Phillips 2B 4 2 3 3 0 1 .333

Adonis Garcia 3B 3 1 0 0 1 0 .167

Tyler Flowers C 3 0 2 2 0 1 .407

Anthony Recker PR/C 1 1 1 0 0 0 .500

Jace Peterson LF 3 0 0 0 0 2 .211

Ian Krol P 0 0 0 0 0 0 .000

Johan Camargo PH 1 0 1 1 0 0 .333

Josh Collmenter P 0 0 0 0 0 0 .000

Bartolo Colón P 2 0 0 0 0 2 .000

Emilio Bonifacio PH/LF 2 0 0 0 0 0 .091

TOTALES 32 9 10 8 4 8

Batting 2B - N Markakis (4, Z Lee), T Flowers (1, M Diaz) HR - E Inciarte (4, 7th inning off M Diaz, 0 on, 2 out) RBI - E Inciarte (7), N Markakis (7), B Phillips 3 (6), T Flowers 2 (4), J Camargo (1) 2-out RBI - E Inciarte, B Phillips 2 Runners left in scoring position, 2 out - B Colón, E Bonifacio GIDP - D Swanson, E Bonifacio Team LOB – 3 Running SB - B Phillips (4, 2nd base off T Cahill/H Sánchez) Fielding DP - 1 (D Swanson-B Phillips-F Freeman)

EQUIPOS 123 456 789 C H E

SAN DIEGO 010 000 010 2 3 0

ATLANTA 000 022 230 9 10 0

SAN DIEGO IL H C CL BB P EFE

Trevor Cahill P(0-2) 5.2 4 4 4 3 8 4.76

Miguel Diaz 1.1 2 2 2 0 0 4.76

Zach Lee 0.0 2 3 3 1 0 5.06

Christian Bethancourt 1.0 2 0 0 0 0 20.25

ATLANTA IL H C CL BB P EFE

Bartolo Colón G(1-1) 7.0 1 1 1 1 6 4.24

Ian Krol 1.0 1 1 0 2 2 5.79

Josh Collmenter 1.0 1 0 0 0 0 6.00