La cooperación de la UE para RD ha bajado en un 70 por ciento

17/04/2017 12:00 AM - El Caribe

El Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo reveló que la Unión Europea ha reducido en más de un 70 por ciento los fondos de cooperación que ese organismo destinaba a la República Dominicana.



Antonio Vargas Hernández explicó que esto se debe a que las autoridades de la UE y otros organismos internacionales tienen al país como una nación de renta media que ya no necesita ese tipo asistencia.



El también director de la Dirección General de Cooperación Multilateral agregó que la mayoría de los fondos que la Unión Europea destinaba a la República Dominicana los ha canalizado a naciones africanas y del Pacífico con menos niveles de desarrollo.



Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, Vargas Hernández sostuvo que el vigente acuerdo de Cotonú culmina en el año 2020 y por lo tanto hay que buscar alternativas para que la institución que dirige siga operando más allá de esa fecha.



En tal sentido dijo tener las instrucciones del presidente Danilo Medina para que establezca los mecanismos de lugar a fin de poder seguir contando con la asistencia de la EU.



Argumentó que en esa perspectiva la UE ha creado una modalidad muy importante que es el Programa Indicativo Regional (PIR) para los países del área del Caribe.



“En ese programa hay unos 140 millones de dólares disponibles para que, a través de la banca privada, y sobre todo a través del Banco Europeo de Inversiones se puedan utilizar recursos no reembolsables combinándolos con financiamientos, o sea, una cooperación que hay que pagar y otra que no hay que pagar”, detalló el funcionario.