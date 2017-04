Justin Bieber, entre vacaciones y atractivo concierto en RD

Justin Bieber demostró en suelo dominicano que ha crecido como artista. Con un montaje que reforzó su concierto en Hard Rock Hotel Punta Cana con una tarima que le permitía adentrarse en el público, el canadiense presentó su “Purpose World Tour”.



Fuegos artificiales, pirotecnia, plataformas que subían y bajaban en las que entraba y salía del escenario, 12 bailarines, siete músicos y tres pantallas gigantes en alta definición, mantuvieron la dinámica del novedoso show que, aunque duró una hora y 37 minutos exactos, el artista no paró en ningún momento.



Justin Bieber lucía cómodo y contento en escena pero agotado; recorría cada esquina, saludaba, sonreía y se preocupaba por agradecer tras cada tema, introducir la mayoría de ellos, y preguntar si “se están divirtiendo”. “Eso es bueno, yo también”, respondía a la incesante ovación.



Sus únicas palabras en español fueron “gracias”, al recibir su guitarra, y “Te amo dominicana”, al despedirse, lo cual provocó las mayores algarabías de la noche, aunque los “beliebers”, como se hace llamar la fanaticada del artista de 23 años, no hizo silencio en ningún momento.



Aunque al intérprete de “Boyfriend” se le vio realizar sus coreografías con poca fuerza en los movimientos, interpretó cada tema sonriente y hasta posando para que le tomaran fotografías, lo cual ha manifestado no es algo que le guste mucho. Incluso bromeó al cantar “Life is worth living” diciendo “Esta es una gran canción, sobretodo porque es mía”, y de inmediato los letreros con frases del tema se hicieron visibles.



Para hacer el recorrido completo, Justin Drew Bieber volvió a sus inicios. Mientras caminaba al punto más lejano de la pasarela de su tarima, solo se escuchaba su respiración sofocada, tomaba agua de la que el público le alcanzaba e interactuaba; y aunque los gritos y “te amo” de la fanaticada no cesaban, parecía estar disfrutando el causar más revuelo.



“¿Recuerdan los días de ‘Baby’? Aquí se la traje”, dijo, la cual empezó con un playback del año 2010, cuando la grabó. El repertorio incluyó, además, “Sorry,” con la que se despidió, “I’ll show you”, esta la introdujo diciendo que solían decirle que no era lo suficientemente fuerte para lograr algo, pero que demostraba que si podía; y “Purpose”, “mi favorita de la noche”, dijo.



Al cantar “Children”, una de las que más le gusta según manifestó, cinco “beliebers” de diferentes nacionalidades lo acompañaron en el escenario, con las que conversó y cuyos t-shirts autografió. “Cold water”, “Love yourself” y un cover de “Fast car”, las que interpretó en acústico con su guitarra, “As long as you love me”, Where are u”, “What do you mean”, “Mark my words”, entre otras que sumaron un total de 22 canciones en el novedoso show.



Bieber se despidió con un “Muchísimas gracias; te amo dominicana, son magníficos”, dejando eufórico a un público que se dirigió de inmediato al parqueo a esperar la salida del cantante, pero él fue más rápido y logró salir antes que la multitud se acumulara en la puerta. El Dj dominicano Luis Mena fue el encargado de iniciar el show .





Asistencia

Más de 12,000 personas asistieron

al concierto según dijo el productor de la presentación, Saymon Díaz, a elCaribe.