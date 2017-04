Peralta logró su tercera victoria; Ozuna conectó tres imparables

CINCINNATI. Ryan Braun conectó un jonrón de dos carreras que significó la ventaja y los Cerveceros de Milwaukee se impusieron ayer 4-2 a los Rojos de Cincinnati, para conseguir su quinta victoria en seis compromisos.



Eric Thames añadió un vuelacerca solitario, su quinto palo de cuatro esquinas en la serie. Thames se embasó gracias a un error de fildeo de Arismendy Alcántara en el tercer episodio —la segunda pifia del intermedista dominicano en el encuentro— y anotó con el 37mo cuadrangular de Braun ante los Rojos.



Braun suma 22 jonrones en el Great American Ball Park, uno menos que Lance Berkman, poseedor del mayor número entre los peloteros visitantes.



Cuatro lanzamientos después del garrotazo de Braun, Travis Shaw disparó un cuadrangular solitario frente a Sal Romano (0-1), quien abrió el juego en lugar del lesionado Rookie Davis. Romano debutó en las mayores y laboró tres innings.



El dominicano Wily Peralta (3-0), quien apenas ganó siete partidos en la pasada campaña, permitió dos carreras, tres hits y dio igual cantidad de bases por bolas en seis entradas. Permitió el jonrón de dos carreras de Eugenio Suárez en el cuarto episodio.



El también dominicano Neftalí Féliz ponchó a dos en un noveno acto perfecto para obtener su cuarto rescate de la contienda.



Ozuna sigue caliente

En Miami, el novato J.T. Riddle sacudió un jonrón de dos carreras cuando había dos outs del noveno episodio, y los Marlins de Miami, que estuvieron cerca de lograr un juego sin hit, se impusieron ayer 4-2 a los Mets de Nueva York.



Miami ganó los últimos tres juegos, de una serie de cuatro compromisos.



El abridor Dan Straily y tres relevistas no permitieron imparable sino hasta que Neil Walker pegó un sencillo, con dos outs en el octavo capítulo.



Por los Mets, el cubano Yoenis Céspedes de 3-1. Los dominicanos José Reyes de 3-0, Juan Lagares sin turno oficial pero con una anotada.



Por los Marlins, el dominicano Marcell Ozuna de 4-3. El venezolano Miguel Rojas de 4-1 con una anotada.



En Tampa, Mitch Moreland disparó un sencillo de dos carreras para darle la ventaja definitiva a Boston, y los Medias Rojas completaron ayer la remontada al vencer 7-5 a los Rays.



El venezolano Pablo Sandoval conectó un jonrón de dos carreras por Boston para empatar el juego 4-4 en el tercero. Los Medias Rojas ganaron su segundo en fila tras perder cinco de ocho.



Boston perdía 5-4 antes de congestionar las bases ante Danny Farquhar (0-1), y Moreland siguió con su sencillo frente al zurdo Xavier Cedeño, quien ya había desperdiciado tres delanteras esta temporada. El dominicano Hanley Ramírez avanzó de primera a segunda con el imparable de Moreland, pero tuvo que salir renqueante debido a un calambre en la pierna izquierda, de acuerdo con los Medias Rojas. Se fue de 3-2 en el juego. l ap





MILWAUKEE CINCINNATI

4 2

MILWAUKEE TB C H CE BB P AVG

Nick Franklin 2B 4 0 0 0 0 1 .182

Domingo Santana PH 1 0 0 0 0 0 .237

Neftalí Feliz P 0 0 0 0 0 0 .000

Eric Thames 1B 4 2 1 1 1 2 .368

Ryan Braun LF 3 1 1 2 1 1 .244

Travis Shaw 3B 4 1 1 1 0 1 .217

Hernán Pérez RF 3 0 0 0 1 1 .182

Manny Piña C 3 0 1 0 1 0 .462

Kirk Nieuwenhuis CF 3 0 0 0 0 3 .048

Orlando Arcia SS 4 0 0 0 0 1 .211

Wily Peralta P 2 0 1 0 0 0 .500

Jacob Barnes P 0 0 0 0 0 0 .000

Corey Knebel P 0 0 0 0 0 0 .000

Jonathan Villar PH/2B 1 0 0 0 0 0 .160

TOTALES 32 4 5 4 4 10

Batting 2B - M Piña (5, S Romano) HR - E Thames (6, 7th inning off T Adleman, 0 on, 0 out), R Braun (4, 3rd inning off S Romano, 1 on, 0 out), T Shaw (2, 3rd inning off S Romano, 0 on, 0 out) RBI - E Thames (11), R Braun 2 (8), T Shaw (8) S - W Peralta Runners left in scoring position, 2 out - N Franklin 2, H Pérez, W Peralta 2 Team LOB – 7 Running SB - O Arcia (1, 2nd base off S Romano/T Barnhart) Fielding DP - 1 (T Shaw-N Franklin-E Thames)

CINCINNATI TB C H CE BB P AVG

Billy Hamilton CF 3 0 0 0 1 1 .235

Arismendy Alcántara 2B 3 0 0 0 1 1 .083

Joey Votto 1B 3 0 2 0 0 0 .208

Adam Duvall LF 3 1 0 0 1 0 .267

Eugenio Suárez 3B 4 1 1 2 0 0 .364

Scott Schebler RF 4 0 1 0 0 1 .205

Zack Cozart SS 4 0 0 0 0 2 .432

Tucker Barnhart C 3 0 1 0 0 1 .281

Sal Romano P 0 0 0 0 0 0 .000

Michael Lorenzen PH 1 0 0 0 0 0 .333

Tim Adleman P 1 0 0 0 0 0 .000

Scooter Gennett PH 1 0 0 0 0 0 .308

Blake Wood P 0 0 0 0 0 0 .000

Wandy Peralta P 0 0 0 0 0 0 .000

TOTALES 30 2 5 2 3 6

Batting HR - E Suárez (3, 4th inning off W Peralta, 1 on, 2 out) RBI - E Suárez 2 (10) 2-out RBI - E Suárez 2 Runners left in scoring position, 2 out - A Duvall GIDP - A Duvall Team LOB – 5 Running CS - B Hamilton (1, 2nd base off W Peralta/M Piña) Fielding E - A Alcántara 2 (2)

EQUIPOS 123 456 789 C H E

MILWAUKEE 003 000 100 4 5 0

CINCINNATI 000 200 000 2 5 2

MILWAUKEE IL H C CL BB P EFE

Wily Peralta G(3-0) 6.0 3 2 2 3 1 2.65

Jacob Barnes 1.0 1 0 0 0 1 0.00

Corey Knebel 1.0 1 0 0 0 2 0.00

Neftalí Feliz (S-4) 1.0 0 0 0 0 2 1.93

CINCINNATI IL H C CL BB P EFE

Sal Romano P(0-1) 3.0 3 3 2 4 2 6.00

Tim Adleman 4.0 2 1 1 0 5 2.25

Blake Wood 1.1 0 0 0 0 2 5.40

Wandy Peralta 0.2 0 0 0 0 1 1.69

MIAMI METS

4 2

METS TB C H CE BB P AVG

Curtis Granderson CF 5 0 0 0 0 1 .174

Addison Reed P 0 0 0 0 0 0 .000

Neil Walker 2B 1 0 1 0 3 0 .239

Yoenis Céspedes LF 3 0 1 0 1 0 .250

Jay Bruce RF 4 0 0 0 0 3 .271

Lucas Duda 1B 4 0 0 0 0 2 .256

Travis d’Arnaud C 4 1 1 0 0 0 .323

José Reyes SS/3B 3 0 0 0 1 1 .087

Wilmer Flores 3B 4 0 1 0 0 1 .188

Juan Lagares PR/CF 0 1 0 0 0 0 .000

Matt Harvey P 2 0 0 0 0 1 .000

Josh Smoker P 0 0 0 0 0 0 .000

Michael Conforto PH 1 0 0 0 0 0 .353

Hansel Robles P 0 0 0 0 0 0 .000

Asdrúbal Cabrera PH/SS 1 0 1 2 0 0 .286

TOTALES 32 2 5 2 5 9

Batting RBI - A Cabrera 2 (9) 2-out RBI - A Cabrera 2 Runners left in scoring position, 2 out - J Bruce, L Duda Team LOB – 8 Fielding E - M Harvey (1)

MIAMI TB C H CE BB P AVG

Dee Gordon 2B 4 1 3 0 0 0 .333

J.T. Realmuto C 4 0 2 0 0 0 .395

Christian Yelich CF 4 1 1 1 0 0 .231

Giancarlo Stanton RF 3 0 0 0 1 1 .244

Justin Bour 1B 3 0 0 0 1 1 .143

Marcell Ozuna LF 4 0 3 1 0 1 .404

Derek Dietrich 3B 3 0 0 0 0 1 .188

David Phelps P 0 0 0 0 0 0 .000

Ichiro Suzuki PH 1 0 0 0 0 1 .083

Miguel Rojas SS/3B 4 1 1 0 0 0 .367

Dan Straily P 2 0 0 0 0 1 .000

Jarlin García P 0 0 0 0 0 0 .000

Kyle Barraclough P 0 0 0 0 0 0 .000

Tyler Moore PH 1 0 0 0 0 1 .364

Brad Ziegler P 0 0 0 0 0 0 .000

JT Riddle SS 1 1 1 2 0 0 .182

TOTALES 34 4 11 4 2 7

Batting 2B - M Ozuna (1, M Harvey), M Rojas (2, A Reed) HR - J Riddle (1, 9th inning off A Reed, 1 on, 2 out) RBI - C Yelich (8), M Ozuna (18), J Riddle 2 (2) 2-out RBI - J Riddle 2 Runners left in scoring position, 2 out - C Yelich, J Bour, D Dietrich Team LOB – 6 Fielding E - G Stanton (1)

EQUIPOS 123 456 789 C H E

METS 000 000 002 2 5 1

MIAMI 100 001 002 4 11 1

METS IL H C CL BB P EFE

Matt Harvey 6.0 7 2 1 2 5 2.45

Josh Smoker 1.0 0 0 0 0 1 2.84

Hansel Robles 1.0 1 0 0 0 0 3.38

Addison Reed P(0-1) 0.2 3 2 2 0 1 3.52

MIAMI IL H C CL BB P EFE

Dan Straily 5.1 0 0 0 5 5 4.61

Jarlin García 0.2 0 0 0 0 1 0.00

Kyle Barraclough 1.0 0 0 0 0 0 1.29

Brad Ziegler 1.0 2 0 0 0 1 1.29

David Phelps G(2-1) 1.0 3 2 1 0 2 5.63