Realizan jornada de prevención del glaucoma

17/04/2017 12:00 AM - El Caribe

Con el objetivo de que se conozca sobre los efectos dañinos de la enfermedad y la importancia de su detección temprana, Hospiten realizó un operativo médico para concienciar a la población .



La doctora Cristina Yermenos, oftalmóloga de Hospiten, dijo que cerca del 2% de la población dominicana, padece de glaucoma, lo que significa que alrededor de 200,000 personas padecen esa enfermedad en el país, y que un porcentaje significativo no lo sabe.



Henry Ely, quien también forma parte del equipo de oftalmología del centro médico Santo Domingo, explicó que el glaucoma es una enfermedad que afecta el nervio óptico, provocando disminución de la visión, y que si no es tratada a tiempo puede llevar hasta la ceguera.



Añadió que esta enfermedad es considerada la segunda causa de ceguera en el mundo y en República Dominicana no es la excepción, después de la catarata que ocupa el primer lugar.



En la jornada de prevención los pacientes recibieron la medición de la presión intraocular, folletos y orientaciones de los diferentes especialistas del Servicio de Oftalmología.