Correo de los lectores

Venezuela y “conspiración”



Señor director: La conspiración contra Venezuela se inició hace más de 15 años cuando el presidente Chávez comenzó el desmantelamiento del aparato productivo de ese país mediante la expropiación de mil 168 empresas nacionales y extranjeras para supuestamente mejorar los beneficios laborales de los trabajadores. Esas empresas, en su mayoría, están paralizadas o trabajando a su mínima capacidad, mientras se incrementó el desempleo y el hambre en un país que ahora debe importar la comida y prácticamente todos los bienes de consumo. Venezuela ha pasado de ser el país más rico, a ser el más pobre de América Latina. Chávez y Maduro son una vergüenza y una tragedia para la izquierda y el socialismo en el mundo.

Luis Castellanos

Ciudadano



Lector felicita a elCaribe



Señor director: Hace más de cincuenta años, y cuando apenas aprendí a leer, tuve en mis manos un ejemplar del periódico elCaribe, aprendí a disfrutar desde sus titulares, que en muchas ocasiones no entendía, hasta sus tiras cómicas, que como muchacho al fin, me encantaban. Hoy deseo más que nunca que elCaribe me siga acompañando y siga acompañando al pueblo dominicano, que tanto necesita un periódico que lo oriente, que lo guíe. !Felicidades!

Jorge Manuel Mustonen Morel

CiudAdano



Comenta artículo de Celso



Señor director: A propósito del artículo “Desayuno conferencia arzobispado”, felicito a Celso Marranzini por haber dado ese testimonio de vida,que tanta falta hace en estos momentos, en los cuales los mejores valores humanos han sido relegados a un segundo plano en nuestro país.



Yo también creo que son más los buenos dominicanos que los bellacos, pero es necesario que aquellos que creemos en la República Dominicana que soñó Duarte, no permanezcamos en silencio cuando veamos conculcados nuestros derechos o cuando los ideales de nuestros fundadores sean considerados letra muerta!

Pedro P. Paredes

Ciudadano



Las cualidades del ministro



Señor director: Francisco Domínguez Brito debería ser el presidente de la República, porque tiene carácter. Además, recordemos que este funcionario, cuando era senador fue de los poquísimos legisladores que se opuso al préstamo para los Tucano. O sea, Domínguez Brito tiene carácter y no es corrupto.

Pedro P. Paredes

Ciudadano