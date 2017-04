El Gran Santo Domingo tuvo un lunes liviano

Como quien se levanta de su sueño tras un largo descanso y busca reintegrarse a su ritmo habitual, así estuvo el Gran Santo Domingo luego del feriado de Semana Santa. Todavía ayer lunes, el tránsito se mantuvo despejado, parte de ello se debió a que muchos estudiantes no se han incorporado a las clases. Incluso el comercio ambulante estuvo un poco rezagado.



En el Distrito Nacional, las avenidas de alto flujo vehicular como la John F. Kennedy, 27 de Febrero, Prolongación 27, Abraham Lincoln, Charles Sumner y Máximo Gómez no lucieron los taponamientos que las caracterizan.



Así lo ratificaron agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), quienes además explicaron que la cantidad de accidentes ha sido menor, comparada con años anteriores para estas fechas. “Las vías están un poco lentas, aunque regulares. La gente sabe que el lunes se debió trabajar, por eso son pocos los que regresan a la ciudad hoy, porque aprovecharon ayer para organizarse y venir”, dijo Ariela Encarnación, agente de Amet.



Asimismo, al verificar el flujo en algunas paradas de autobuses, varios choferes coincidieron con que la cantidad de personas que regresaba del interior era menor que en días anteriores.



“La ausencia de los estudiantes, principalmente, hace que las guaguas casi no se llenen, la gente que viene hoy son en su mayoría trabajadores”, dijo Esteban Cabral, chofer de la ruta Baní.



El poco flujo de personas en las calles fue motivo de queja para varios motoconchistas, quienes expresaron cómo les afecta el comienzo de esta semana.



“El primer lunes después de Semana Santa se hacía mucho dinero antes, uno reunía sus 300 bien temprano y tenía algo que llevar a casa”, dijo Alberto Arias, motoconchista.



Basura luego del asueto



Brigadas de Aseo Urbano tanto del Ministerio de Obras Públicas como de los diferentes ayuntamientos del Gran Santo Domingo estuvieron en las calles liberando la ciudad de los desechos generados por las actividades recreativas propias del asueto.



Pese al operativo de limpieza desplegado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional durante la Semana Mayor, algunos puntos de esta demarcación amanecieron ayer con cúmulo de basura.



Esta alcaldía informó que en la jornada de limpieza participaron 800 obreros de aseo urbano y se utilizaron 150 camiones recolectores de basura. También las empresas privadas que ofrecen el servicio de recogida de los desperdicios sólidos aumentaron las frecuencias de viajes hacia el vertedero de Duquesa para garantizar la limpieza de la ciudad durante el asueto.



No obstante, en horas de la mañana se observaron varios focos de basura en las calles 6 y 9 de la urbanización Fernández del sector Los Praditos. De acuerdo con la comunitaria Nely Belén, los camiones no pasaron a recoger la basura durante el fin de semana. Alrededor de las 10 de la mañana, elCaribe observó un equipo de la compañía ADN Services por la zona. En tanto, en la calle Respaldo La Marina del sector La Ciénaga, un vertedero improvisado frente a un centro médico y un parque infantil empañó cualquier labor de limpieza realizada en la barriada.

Operativo

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que en la jornada de limpieza durante el asueto de Semana Santa participaron 800 obreros de aseo urbano y se utilizaron 150 camiones recolectores de basura.

Recreación

Nuevamente, Güibia se convirtió en un atractivo capitalino en Semana Santa, aunque esta vez no se instalaron piscinas como en otros años. Juegos de dominó y voleibol fueron el entretenimiento.