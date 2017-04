Mazara y su rendimiento

Nomar Mazara lleva, por segunda campaña consecutiva, un buen inicio de campaña con los Vigilantes de Texas. De hecho, su rendimiento en lo que va de abril y de contienda es ya superior a lo que obtuvo en el primer mes de la estación anterior. En 2016, bateó para .333 con dos cuadrangulares y siete remolcadas. En este 2017, promedia .340 con cuatro vuelacercas y 13 impulsadas.



Es importante arrancar con calidad y en el caso de Nomar cobra mayor peso porque viene de un primer año en el que mostró nivel para ejecutar en las Mayores y debe evitar el llamado “Maleficio de Segundo Año”, que ha afectado a muchos que, penosamente, han sido golondrinas de un solo verano.



Pero el prometedor jugador dominicano también debe planificarse para la jornada completa. Concluir con notas sobresalientes es parte del negocio. Ya conocen la frase: “No es cómo se comienza, sino cómo se termina”.



Hay que entender que la carrera de Mazara apenas inicia y las exigencias no son pequeñas. Por algo se llama Grandes Ligas, la llamada “crema de la crema”. Solo tiene 21 años, pero mucha inteligencia y las herramientas para triunfar.



Administrarse es la clave. No hace con tener un destacado mes de abril y un soberbio mes de mayo y luego compilar un junio, julio y agosto para el olvido. Eso le sucedió en la temporada de 2016.



El siempre educado joven criollo debe tener ese detalle muy pendiente y mantener un ajuste constante, ya que mientras más se destaque, mayor será la estrategia de los lanzadores contrarios. La temporada de MLB es una guerra constante. Nomar cuenta con veteranos respetables para recibir los mejores consejos posibles.



Apunte esto.



Los Yanquis están jugando como no se han visto en mucho tiempo…De todas formas, abril es un mes de engaños y no todo lo que se ve en este tramo es real, pero sus fanáticos se lo gozan…Mientras Bartolo Colón siga lanzado strikes y acumule cifras dobles en victorias, tendrá trabajo en GL…Portland, donde está uno de mis favoritos, Damian Lillard, va forzado con un Golden State que cuando aprieta en defensa se torna imposible.