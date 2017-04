Real Madrid a semis tras doblegar a Bayern en prórroga

MADRID — Con una tripleta que le catapultó a convertirse en el primer jugador con 100 goles en la Liga de Campeones, Cristiano Ronaldo guió el martes al Real Madrid a una victoria 4-2 ante un Bayern Múnich con 10 hombres en una prórroga y sigue en carrera en su empeño por revalidar el título.

Cristiano anotó una vez en el tiempo reglamentario y dos veces en la prórroga para el Madrid, mientras que Marco Asensio convirtió el cuarto para el Madrid, que selló su clasificación con un 6-3 a favor en el global tras ganar 2-1 en la ida en Alemania.

El astro portugués también facturó los dos goles merengue en la ida, cuando hizo historia como el primer jugador que alcanza los 100 goles en copas europeas a nivel de clubes.

"Ha metido cinco goles en dos partidos. ¡Qué te voy a contar! No hay una categoría para describirle", destacó el técnico madridista Zinedine. "Él sabe que cuando llega un momento importante va a estar ahí. Hay muy pocos jugadores capaces de hacer lo que hace Cristiano Ronaldo".

Bayern jugó en inferioridad numérica desde los 84 minutos, luego que el volante chileno Arturo Vidal fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Asensio.

"Creo que merecíamos más", dijo el técnico del Bayern Carlo Ancelotti, quien se quejó del arbitraje. "Las decisiones nos han penalizado mucho. La (segunda) tarjeta de Arturo no era tarjeta. Después los dos goles de 'Cris' eran en fuera de juego. No estamos contentos de esto. En cuartos de final hay que poner un árbitro con más calidad. O es el momento de la UEFA de poner vídeo, porque hay demasiados errores"

En el estadio Santiago Bernabéu, el partido ofreció un segundo tiempo cargado de emoción y polémica por el arbitraje.

Por lo menos tres decisiones del colegiado húngaro Viktor Kassai generaron gran controversia: la expulsión de Vidal, la duda sobre si Casemiro le cometió un penal a Arjen Robben y si Cristiano estaba en posición adelantada cuando anotó el gol para el 2-2.

"Demostraron que son un excelente equipo, pero el Madrid es el Madrid", dijo Cristiano. "En la primera parte pudimos meter uno o dos goles, igual que en la segunda, pero concedimos goles. El Madrid está acostumbrado a sufrir".

También tuvo un pedido particular a la afición del club: "Sólo pido que no me silben aquí. Yo intento dar lo mejor de mí y ayudar al Madrid".

El Bayern se adelantó a los 53, cuando su artillero polaco Robert Lewandowski convirtió la pena máxima tras la falta cometida por el brasileño Casemiro en si entrada sobre Robben.

Los anfitriones españoles parecían que sentenciaban la eliminatoria con el primer tanto de Cristiano a los 76, pero apenas dos minutos después el autogol del capitán merengue Sergio Ramos reanimó a los visitantes.

Y luego se produjo la secuencia que acabó en la expulsión de Vidal. Dio la impresión que toca el balón en su pugna con Asensio, aunque el chileno pudo haber recibido la segunda amarilla minutos antes por una falta sobre Casemiro.

Vidal fustigó con duros términos el arbitraje: "Es muy fuerte que te roben un partido así, han marcado dos goles en fuera de juego y yo estoy mal expulsado. Un robo así no se puede dar en una competición como la 'Champions''', afirmó el volante.

Su expulsión dejó al Bayern disminuido para el tramo final.

Y ahí el Madrid fue implacable. Cristiano marcó a los 105 y 110, mientras que Asensio maquilló el 6-3 global al convertir a los 112.

"El segundo gol de ellos me parece que hay fuera de juego", dijo Zidane. "Esto es así. Yo creo que, por encima de todas las tarjetas o los goles en fuera de juego, metimos seis goles y merecimos la eliminatoria con mucho esfuerzo. En los dos partidos merecimos pasar, en el fútbol no hay suerte".

Además de instalarle por séptima vez seguida en las semifinales, la victoria mantiene al Madrid de pie en su intento por convertirse en el primero que repite el título desde que el nuevo formato del certamen se introdujo en 1992.

Los merengues vencieron a su rival de patio Atlético de Madrid en las finales de 2014 y 2016. El Atlético también se metió en semifinales tras eliminar 2-1 a Leicester en el global, luego de sacar un empate 1-1 en la cancha del campeón inglés en el otro partido jugado el martes.

Bayern, campeón en 2013, había alcanzado al menos la fase de semifinales en las últimas cinco ediciones.

"Hemos jugado los dos partidos un rato con diez y eso no es fácil", dijo Ancelotti. "Esto es fútbol, aún tenemos que ganar la Bundesliga. El próximo año veremos qué hacemos en la 'Champions', ganarla son pequeños detalles. En este sentido no hemos tenido suerte".