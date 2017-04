Umpires podrían explicar jugadas al público

Adrián González se zambulle de cabeza al plato, parece superar el toque del cátcher Willson Contreras, pero es decretado out. "Quieto", gritan los fanáticos en el Dodger Stadium mientras la repetición de la jugada aparece en las pantallas del estadio.

Los umpires agarran sus audífonos para la revisión por video, y casi tres minutos después, dictan el fallo: "¡Out!"

¿Quiere escuchar cómo es que se deciden este tipo jugadas, como la que ocurrió el año pasado en la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y Cachorros? Podría ser posible muy pronto.

Aunque todavía no hay nada seguro, el béisbol de Grandes Ligas y sus umpires tienen previsto discutir un plan para que el umpire que dirige el grupo de árbitros utilice un micrófono y explique las repeticiones, como sucede en la NFL.

Una de las posibilidades que se discute es que el programa piloto comience en el Juego de Estrellas el 11 de julio en Miami, para ajustar el procedimiento durante la segunda mitad de la temporada y proseguir con el experimento en los playoffs.

Las personas con conocimiento del plan hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas, porque todavía no hay un acuerdo oficial.

El año pasado, Grandes Ligas pidió que el umpire detrás del plato utilizara un micrófono durante el Juego de Estrellas, pero no hubo suficiente tiempo para implementar la medida.

Los umpires están en el tercer año de un acuerdo laboral por cinco años, y cualquier cambio al contrato requiere negociaciones y aprobación.

"Probablemente sería agradable que explicaran un poco más", dijo el relevista de los Marlins, Brad Ziegler.