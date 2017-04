Violan a dos mujeres en Moca; incluyendo una predicadora de 70 años

18/04/2017 11:35 AM - Miguel Ponce

Dos mujeres fueron violadas sexualmente en dos comunidades del municipio Moca, de la provincia Espaillat, en hechos ocurridos el pasado viernes.

Una de las víctimas es una predicadora evangélica, de quien se dijo es apellido Santos, de 70 años, quien también fue golpeada.

La otra víctima es una joven estudiante universitaria residente en la localidad de San Víctor.

“Yo quedé inconsciente de tantos golpes que un hombre me dio en la espalda, la cabeza y la cara y después fue que me di cuenta que también me violó “, relató la evangélica, de acuerdo a una nota de prensa.

Dijo que cuando retornó de un culto religioso fue sorprendida por un hombre que estaba escondido en su casa, ubicada en la comunidad Zafarraya.

La Policía Nacional informó que se encuentra investigando ambos casos. La estudiante violada no fue identificada por las autoridades.