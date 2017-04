Destinos para disfrutar las alturas de RD

En 2008, el Ministerio de Turismo definió a República Dominicana como el país “que lo tiene todo”. Y no solo tenemos la oportunidad de disfrutar las atracciones de lujo que prometen los complejos hoteleros, sino que echando la vista a propuestas más exóticas encontraremos rincones por todo el país donde la naturaleza es el principal atractivo. Hallarás bosques ricos en vegetación y fauna endémica, espectaculares balnearios y una paz que no se encuentra en cualquier lugar.



Y es que contamos con decenas de lugares turísticos que son, prácticamente, para todos los gustos y edades, como playas paradisíacas para relajarte con tu pareja o en familia (Isla Catalina, Cayo Levantado, Bahía de las Águilas, etc.) y donde también podrás realizar las actividades más excitantes como: acampar durante una excursión al Pico Duarte, recorrer los 27 charcos de Damajagua, viajar a través de un ‘zipline’ y hacer senderismo en lugares como el Valle del Tetero.



Esto demuestra que mientras muchos prefieren llevar su “adrenalina a mil” y pasar buenos momentos en los lugares más altos con que cuenta República Dominicana otros buscan relajarse.



Por ejemplo, al norte del país las montañas de Jarabacoa y Constanza son dos refugios para disfrutar una estadía con temperaturas frescas y vivir unos días relajantes en armonía con la naturaleza. Ambas comunidades y su entorno, ofrecen alojamientos en hoteles y villas; excursiones y una excelente propuesta gastronómica.



Para los más exigentes y deportistas, está el Pico Duarte, el lugar más alto de las Antillas con 3, 087 metros. Para llegar hasta allí requerirás entre dos y siete días, un buen estado físico y experiencia en aventuras de montañas, ya que es un trayecto de alta dificultad . No obstante, vale la pena cada esfuerzo, porque los paisajes con los que te encontrarás, lo imponente del valle y sus ríos solo se comparan con la belleza de sus amaneceres y puestas de sol.



En esta misma zona se encuentra La Cortina, una piscina natural camino a comunidad de Manabao, ubicado al oeste de la provincia La Vega. De agradable agua fría, es una fuente que cae a través de las montañas y que invita a deleitarse con la cascada en forma de cortina. Al frente, hay un establecimiento privado que ofrece una piscina natural también de gélidas aguas.



Para los amantes de la buena comida, la altura no es un límite. Por ejemplo, el restaurante Camp Davis, se asienta en el tope de una montaña con una impresionante vista del Cibao, el cual está ubicado a dos mil pies sobre el nivel del mar, con una imagen completa sobre la ciudad Santiago de los Caballeros. Este restaurante cuenta con una amplia gastronomía fusionada.



Asimismo, si visitas Puerto Plata vivirás una de las experiencias singulares que ofrece esta provincia a los turistas nacionales y extranjeros en el Teleférico, único en el país y en Las Antillas, el cual nos permite visitar la cima de la montaña Isabel de Torres, donde Cristo Redentor espera con los brazos abiertos a los que se aventuran a mirar la ciudad completa desde lo alto.



De acuerdo a datos estadísticos, la Estatua del Cristo ocupa el tercer lugar en tamaño, entre las de Cristo Redentor más grandes que hay en el mundo.



Una vez en la cima, las personas pueden estar allí todo el día, si así lo desean, y disfrutar de la gastronomía dominicana o de una comida rápida, ya que el lugar cuenta con un restaurante de estilo formal, así como una cafetería o snack. -



Si nos vamos a la región Este del país en Miches, municipio de la provincia El Seibo, un atractivo turístico sostenible que se ha puesto muy de moda entre los amantes de la aventura es “Montaña Redonda”, ubicada entre las lagunas Rincón y Redonda. Se trata de un lugar paradisíaco, a 1,000 pies de altura sobre el nivel del mar, cargado de naturaleza, frescura y paz, ideal para despejar y descansar la mente de la rutina diaria y el bullicio de la ciudad.



Es un destino conocido especialmente por sus encantadoras playas de arena blanca y aguas cristalinas, que hacen de esta región un verdadero atractivo turístico. Si decides ir a la región Sur, un atractivo para disfrutar de las alturas es El Cachote, ubicado a unos 1,200 metros sobre el nivel del mar, en la provincia Barahona. La ruta que lleva a El Cachote comienza en la comunidad de La Ciénega, e implica un trayecto de 20 kilómetros, que parecerían el doble para quienes hacen el recorrido por primera vez.