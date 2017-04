May propone adelantar elecciones en GB

Londres. La primera ministra británica Theresa May anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas el próximo 8 de junio para obtener un mandato más fuerte mientras negocia la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. En una sorpresiva declaración desde sus oficinas en el 10 de Downing Street, May dijo que pedirá a la Cámara de los Comunes que respalde su propuesta en una sesión el miércoles. Las elecciones anticipadas se celebrarían solo dos años después de las últimas y tres antes de su fecha prevista, en mayo de 2020.



Desde que los británicos votaron a favor de abandonar la UE en un referendo en junio, el país se ha unido pero los políticos no, explicó May, agregando que las divisiones amenazan con debilitar la posición británica en los dos años de negociaciones con Bruselas que quedan por delante.



En la actualidad, el gobierno conservador de May tiene una pequeña mayoría, con 330 escaños de los 650 que forman la Cámara de los Comunes.