Pujols pega su jonrón 593 y los Angelinos ganan; los Yanquis caen

19/04/2017 12:00 AM - AP

HOUSTON. Albert Pujols disparó un jonrón de tres carreras que rompió un empate en el quinto episodio para dar a los Angelinos de Los Ángeles un triunfo anoche 5-2 sobre los Astros de Houston. La victoria permitió a los Angelinos salir de una cadena de seis derrotas. Ese fue el jonrón 593 de su carrera para Pujols. El encuentro estaba empatado a dos carreras y había un out en el quinto cuando el dominicano sacudió su segundo cuadrangular de la contienda.



Pujols lleva 54 vuelacercas de por vida contra los Astros, la mayor cantidad de cualquier pelotero contra Houston. Tiene 10 hits en los últimos 34 turnos luego de apenas conectar un hit en sus primeros 20 turnos de la campaña.



George Springer pegó su séptimo jonrón de la contienda para los Astros y sigue de líder en la Liga Americana. Houston, de su lado, vio frenada una cadena de cinco triunfos.



Ricky Nolasco (1-2), el abridor de los Angelinos, permitió ocho imparables y dos carreras en seis entradas para mejorar su foja a 5-0 de por vida contra los Astros de Houston.



García la saca para Medias Blancas



Miguel González no toleró carrera sino hasta el noveno inning, con lo que ganó una apertura en parque ajeno por primera vez en dos años, y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-1 a los Yanquis de Nueva York, para cortarles una racha de ocho triunfos consecutivos.



El dominicano Leury García y el venezolano Avisaíl García dispararon sendos jonrones ante Luis Severino, para aportar todo lo que necesitaron los Medias Blancas a la ofensiva.



El dominicano Severino (1-1) lució dominante durante buena parte de la noche, con una recta de incluso 99 mph. Permitió tres hits en ocho capítulos, la labor más larga de su vida. Recetó 10 ponches y no dio boletos. Pero dos de los imparables fueron jonrones, y tres de las cuatro carreras fueron limpias.



Boston vence a Toronto



Brian Johnson consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas, día en que fue convocado desde las menores, y los Medias Rojas superaron 8-7 a los Azulejos.



Mookie Betts conectó su primer jonrón de la temporada, para que Boston hilvanara su cuarta victoria consecutiva, la mejor racha que ha tenido en la campaña. Johnson (1-0), ascendido por la mañana desde la sucursal de la Triple A, permitió cuatro carreras y siete hits durante cinco innings, en los que recetó seis ponches. En su otra apertura, el 21 de julio de 2015, cayó en Houston. Por los Medias Rojas, los dominicano Hanley Ramírez de 5-1 con una anotada y una impulsada, Marco Hernández de 3-0.