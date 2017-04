Santana dice alza salarial no sube nivel desempleo

El ministro de Economía, Isidoro Santana, descartó que el aumento de 20% sobre el salario mínimo acordado entre el Gobierno y el sector sindical incremente la tasa de desempleo en el país. “Me parece que el incremento es bastante razonable. Existe el temor entre algunos grupos empresariales de que el aumento provoque impactos negativos y desempleo. Sin embargo, en mi condición de ministro de Economía no me parece que debiera haber preocupación, pues no tengo ninguna evidencia de que un ajuste salarial produzca desempleo”, subrayó.



Dijo que países con estructuras productivas similares a las de nuestro país y con salarios mínimos altos no han registrado desocupación, salvo aquellos efectos que se producen en algunas empresas, que podría ser asimilado como parte del costo arrastrado por toda acción de política económica. Santana habló tras el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de Mipymes.